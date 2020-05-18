Авиакомпаниям дали рекомендации по рассадке пассажиров во время COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям применять метод социального дистанцирования при продаже билетов на рейсы.

"Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Также во время регистрации надо исключить рассадку пассажиров на места в непосредственной близости друг от друга: речь идет как о соседних креслах, так и о местах, расположенных друг за другом на разных рядах.

Кроме того, при возобновлении авиасообщения рекомендуется учитывать правила режима изоляции, принятые в регионе прибытия.

В числе общих рекомендаций - обязательный масочный режим. Также пассажирам и сотрудникам перед рейсом предлагается измерять температуру.