Указ главы Республики Башкортостан от 18 мая 2020 года № УГ-179 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзацы второй и четвертый пункта 3 соответственно изложить в следующей редакции:

"Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) сохраняется в отношении граждан:

в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, а также проживающих совместно с ними граждан, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги,связи;";

2) подпункт 5 пункта 4 (в возрасте старше 65 лет воздерживаться от нахождения в общественных местах с 18.00 часов до 06.00 часов местного времени) признать утратившим силу;

3) абзац третий пункта 9 (работодателям, ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- определить максимально возможную численность работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе предусмотрев перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет;";

4) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:

"34.1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 65 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







