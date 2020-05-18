Бастрыкин попросил согласие на возбуждение уголовных дел против семи судей

Само рассмотрение представлений председателя Следственного комитета будет рассматриваться через неделю. А просить такое согласие требует закон, по которому судья считается "спецсубъектом". То есть человеком, которого тронуть без прохождения специальной процедуры нельзя. И уголовное дело против любого судьи может возбудить только глава СК. Лично.

В списке для Квалификационной коллегии есть судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. Её СК хочет привлечь к ответственности по статье 286 УК ("Превышение должностных полномочий"). Еще в 2018 году Шатовкина узнала об обысках у замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей и рассказала об этом в письме и. о. губернатора региона.

Второй в списке Бастрыкина судья в отставке Геннадий Петрухов. Он работал в Оренбургском облсуде. И его планируют привлечь по уголовной статье о нарушении правил дорожного движения повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Та же статья у отставного судьи из Смоленской области Александра Сычева. У мировой судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной список уголовных статей: мошенничество, покушение на мошенничество и посредничество во взятке.

Для мирового судьи судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислава Крупина СК нашло статью - разбой.

Александр Бастрыкин считает, что бывшую ростовскую судью Светлану Мартынову надо привлекать по уголовному делу о мошенничестве, подстрекательстве, фальсификации доказательств. Еще в 2018 году Ростовский облсуд признал Мартынову виновной в мошенничестве. В приговоре говорилось, что в 2011-2012 годах судья получила от бизнесменов больше 40 миллионов рублей за помощь в приобретении права на участки земли в Кущёвском районе Краснодарского края. Земля была в собственности Надежды Цапок, матери главаря кущевской банды Сергея Цапка.

Мартынова оформила землю на своих родных и знакомых. Женщину приговорили к семи годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей.

За дорожную аварию в СК хотят привлечь и судью Лисинского суда Воронежской области Евгения Капустина. Осенью 2018 года автомобиль Toyota, в котором был Капустин, врезался в такси. Такси правил не нарушало. До приезда ГАИ с иномарки скрутили номера, и машина с судьей уехала.