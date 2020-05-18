Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом 500 миллиардов евро. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которых обсуждалось, какой должна быть совместная реакция на кризис, вызванный пандемией COVID-19.

По ее словам, Германия и Франция готовы "приложить колоссальные усилия" для разрешения кризиса. "Наша цель состоит в том, чтобы Европа вышла из него более сильной и сплоченной", - заявила Меркель.

Как отметил со своей стороны Макрон, "кризис, который переживает ЕС, беспрецедентен и требует единого европейского ответа". "Мы хотим предоставить Европе конкретное средство", - заявил французский президент. По его словам, эти 500 миллиардов будут предназначены для помощи странам и секторам, наиболее пострадавшим от кризиса.

Лидеры двух стран также обсудили разработку вакцины против COVID-19. Париж и Берлин предполагают, что она должна быть доступна всем, и для этого необходимо усилить европейские мощности в исследованиях и разработке в области вакцин и методов лечения, а также координацию и финансирование на международном уровне, отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров. Среди других мер предлагается увеличить производство и запасы медицинских средств, в том числе тестов, средств защиты в Европе.

Обсуждавшиеся сегодня вопросы и предложения должны лечь в основу европейского плана восстановления, который будет принят на саммите ЕС 27 мая. В Брюсселе ждут решительных действий, чтобы справиться с надвигающейся исторической рецессией в зоне евро. Как передает AFP, Еврокомиссия ожидает спад в 7,7 процента.