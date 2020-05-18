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Британцы выбрали "величайшую песню" за всю историю "Евровидения"

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    18.05.2020, 13:51
Текст:   Олег Усков

Без сенсаций, прямо скажем (что даже к лучшему) - Waterloo шведов ABBA названа "величайшей песней" за всю историю конкурса "Евровидение".

Об этом сообщает BBC, уточнив, что такой приятный в целом результат был получен в результате опроса телезрителей.

АBBA выиграли "Евровидение" в Великобритании, в Брайтоне, в 1974 году. Трек возглавил хит-парады множества стран Европы, в том числе Британии, достиг шестой строчки американского Billboard и был продан тиражом более шести миллионов копий и направил коллектив к вершинам славы

Песня открывает одноименный альбом группы, второй "номерной", того же года.

В комментарии к ситуации 75-летний Бьорн Ульвеус, певец, музыкант, композитор ABBA, заявил, как ему теперь "трудно поверить" в то, что именно с этого всё и началось десятилетия назад.

Напомним: в следующем году "Евровидение" все-таки пройдет в Роттердаме. И Россию на нем может представить Little Big.

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