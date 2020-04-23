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"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме

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    23.04.2020, 23:28
Текст:   Козьма Лоханкин

Город Роттердам в Нидерландах подтвердил свою готовность провести у себя "Евровидение" в этом году.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек

Напомним, песенный конкурс должен был пройти в Роттердаме в этом году с 16 по 18 мая, но, как и множество других культурных мероприятий, был отменён из-за пандемии коронавируса. В результате "Евровидение" в 2020 году отменили.

Как сообщает NL Times, площадка останется той же - концертный зал Ahoy. Кстати, изначально "Евровидение" намеревались провести в других городах, но Гаага, Бреда и Амстердам поочерёдно отказались принимать "Евровидение"

Вдобавок к 15 миллионам евро, ушедшим на проведение "Евровидения" в этом году, организаторы потратят ещё не менее 6,7 миллиона.

Также отмечается, что певец Жангю Макрой, выбранный представлять Нидерланды на "Евровидении-2020", сохранил свой мандат и споёт через год.

Отметим, решение о том, отправлять ли тех же исполнителей год спустя, страны принимают самостоятельно - главное, чтобы песня была другой.

От России в Роттердам должна была поехать группа Little Big, одобрившая отмену конкурса в целях безопасности и изъявившая готовность написать новую песню на следующий год. При этом их трек Uno, написанный специально для "Еровидения-2020", стал абсолютным хитом в Сети. Он прозвучит на специальном онлайн-шоу Europe Shine a Light 16 мая этого года.

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