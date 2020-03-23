"Евровидение-2020" могут провести онлайн

"Евровидение-2020" в привычном режиме не состоится из-за коронавируса, однако Европейский вещательный союз, отвечающий за организацию песенного конкурса, рассматривает возможность провести его в этом году онлайн.

Об этом сообщается в официальном Twitter "Евровидения".

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

В опубликованном союзом сообщении подчёркивается, что речь идёт не о конкурсе: артистам просто могут предоставить возможность представить подготовленные для конкурса этого года песни без какого-либо соревнования. Всё это планируется сделать для "чествования музыкантов", "поднятия духа европейцев" и укрепления "семьи под названием "Евровидение".

Поэтому, отмечают в организации, исполнители не смогут привезти заготовленные для отменённого конкурса песни в следующем году, о чём их уведомили ранее. Между тем решение насчёт отправки тех же музыкантов в 2021 году остаётся за странами.

Напомним, от России для "Евровидения-2020" была отобрана эпатажная группа Little Big, написавшая для конкурса песню UNO, моментально ставшую хитом. Участники группы одобрили решение не проводить конкурс во время пандемии.

Ранее в поддержку проведения "Евровидения" "по удалёнке" активно высказывалась российская телеведущая Тина Канделаки.