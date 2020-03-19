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Тину Канделаки возмутила отмена "Евровидения" из-за пандемии

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    19.03.2020, 12:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

44-летняя грузинская и российская журналистка, продюсер, радио- и телеведущая Тинатин (Тина) Канделаки выразила свое "искреннее недоумение" по поводу отмены "Евровидения".

Фото: Ксения Воронина/ РИА Новости
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При этом Тинатин пояснила, что она, конечно, не предлагает "собрать тысячи людей: работников сцены, зрителей и певцов, чтобы они перезаражали все друг друга в Роттердаме". Она просто считает, что "телевизионный конкурс - это то, что может и должно оставаться и продолжаться даже на период эпидемии карантина".

Как напомнила Канделаки, "все видео певцами уже записаны", поэтому гендиректору "Матч ТВ" не очень ясно, "что же мешает их просто прислать", "а мы с удовольствием посмотрим сами композиции, проголосуем и выберем Little Big".

При этом Тина транслирует в своем Телеграм-канале уверенность, что Little Big "выбрали бы победителем не только мы, но и остальные страны" - "ведь именно наш коллектив рвет сейчас всех своим челленджем в Tik Tok".

Напомним: ранее сами LB решение организационного комитета не проводить в этом году "Евровидение" поддержали.

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