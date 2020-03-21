Организаторы "Евровидения" объяснили, что дальше будет с конкурсом

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".

Как передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление организаторов, участники конкурса в следующем году должны будут выступить с новыми песнями, а не с теми, которые они подготовила для нынешнего, несостоявшегося смотра.

"Было принято решение, что в соответствии с правилами конкурса "Евровидение" песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году", - цитирует агентство пресс-службу фестиваля.

При этом решение оставить для следующего смотра "старых" претендентов, или же выбрать новых оставляется на усмотрение стран-участниц.

"Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового", - сказано в заявлении.

Напомним: от России на "Евровидение" этого года должен был отправиться эксцентричный проект Little Big, вокруг конкурсной композиции которого возник беспрецедентный ажиотаж. Что дало наблюдателям возможность прогнозировать победу России в "Евровидении-2020".