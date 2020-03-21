Новости

У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус 20.03.2020
Из-за коронавируса под угрозой оказался следующий "Оскар" 20.03.2020
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 20.03.2020
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 20.03.2020
Рэпер Дрейк самоизолировался после "коронавирусной" вечеринки 20.03.2020

Организаторы "Евровидения" объяснили, что дальше будет с конкурсом

Новости
    21.03.2020, 00:32
Текст:   Олег Усков

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение"

Как передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление организаторов, участники конкурса в следующем году должны будут выступить с новыми песнями, а не с теми, которые они подготовила для нынешнего, несостоявшегося смотра.

"Было принято решение, что в соответствии с правилами конкурса "Евровидение" песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году", - цитирует агентство пресс-службу фестиваля.

При этом решение оставить для следующего смотра "старых" претендентов, или же выбрать новых оставляется на усмотрение стран-участниц.

"Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового", - сказано в заявлении.

Напомним: от России на "Евровидение" этого года должен был отправиться эксцентричный проект Little Big, вокруг конкурсной композиции которого возник беспрецедентный ажиотаж. Что дало наблюдателям возможность прогнозировать победу России в "Евровидении-2020".

Новости

Вышел трейлер комедийного метал-хоррора "Мы призываем тьму" 20.03.2020
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище 20.03.2020
Продолжение "Миньонов" отложили из-за пандемии 20.03.2020
Фото: больная коронавирусом Ольга Куриленко показала, чем лечится 20.03.2020
⧣ Россия
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 19.03.2020
На звезду сериала "Кадетство" завели уголовное дело 19.03.2020
Арест актера из "Сволочей" Емельянова, избившего врача, попал на видео 19.03.2020
⧣ музыка
Фото: Thomas Peter/ Reuters
Коронакараоке: Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram 19.03.2020
Тину Канделаки возмутила отмена "Евровидения" из-за пандемии 19.03.2020
"Бурановские бабушки" прокомментировали отмену "Евровидения" 19.03.2020
⧣ Евровидение
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 18.03.2020
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 18.03.2020
Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением 18.03.2020