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18.05.2020 02:20
Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. Североамериканская нефть WTI преодолела отметку 30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Фото: iStock
Цены на нефть растут на ожиданиях восстановления спроса

Впервые с начала апреля котировки барреля начинают неделю с роста, а не с падения. Оптимизм рынка подогрет ожиданиями постепенного снятия карантинных ограничений в США и Европе, а также положительной статистикой из Китая за апрель. Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце составил 53,85 миллиона тонн, что почти на 11 процентов больше, чем в марте, и на 0,8 процента выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Поддержку нефтяным ценам оказало Международное энергетическое агентство (МЭА), снизившее оценку падения спроса на "черное золото" в 2020 году с 9,3 миллиона баррелей в сутки до 8,6 миллиона баррелей в сутки, а также информация о рекордном снижении количества работающих буровых установок в США, сократившееся до 258 штук, впервые с 2009 года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

Кроме того, на баррель повлияло и решение Саудовской Аравии в июне снизить производство нефти, сверх своей квоты в рамках сделки ОПЕК+, на 1 миллион баррелей в сутки - до 7,5 миллиона баррелей в сутки. О дополнительном сокращении сообщили также ОАЭ и Кувейт, на 100 тысяч и 80 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

Избыток нефти на рынке сейчас оценивается в 25-26 миллионов баррелей в сутки. По условиям новой сделки ОПЕК+ ее участники снизят добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, плюс 1,18 миллиона баррелей в сутки дополнительного сокращения Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейта.

Еще около 4-5 миллионов баррелей в сутки снижения производства приходится на страны, официально не присоединившиеся к ОПЕК+, но поддержавшие сокращение добычи.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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