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18.05.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Цена российской нефти Urals превысила 30 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость российской нефти марки Urals на прошлой неделе превысила 30 долларов за баррель, впервые с середины марта этого года. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Северо-Западной Европе цена Urals поднялась до 30,44 доллара за баррель, а в Средиземноморье до 31,84 доллара за баррель.

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По данным трейдеров, майские партии Urals уже проданы. Участники рынка ожидают начала торгов июньскими грузами сорта на текущей неделе, говорится в сообщении агентства.

Urals - основная экспортная марка российской нефти. Она получается в результате смешения в системе магистральных трубопроводов тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Экспортируется Urals главным образом в страны Европы, но с начала этого года были зафиксированы рекордные объемы поставок в Китай. С января по май - 6,1 млн тонн.

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