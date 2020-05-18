Цена российской нефти Urals превысила 30 долларов за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals на прошлой неделе превысила 30 долларов за баррель, впервые с середины марта этого года. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.

В Северо-Западной Европе цена Urals поднялась до 30,44 доллара за баррель, а в Средиземноморье до 31,84 доллара за баррель.

По данным трейдеров, майские партии Urals уже проданы. Участники рынка ожидают начала торгов июньскими грузами сорта на текущей неделе, говорится в сообщении агентства.

Urals - основная экспортная марка российской нефти. Она получается в результате смешения в системе магистральных трубопроводов тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Экспортируется Urals главным образом в страны Европы, но с начала этого года были зафиксированы рекордные объемы поставок в Китай. С января по май - 6,1 млн тонн.