Сегодня в 13.00 по московскому времени стартовала 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения. Из-за пандемии коронавируса это ключевое ежегодное заседание высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые переместилось из Женевы в виртуальное пространство - представители 194 стран-членов 18-19 мая встречаются в формате телеконференции.

В ходе нее свое видение путей выхода из острейшего глобального эпидемиологического кризиса и его уроках высказали Генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры Кореи, ЮАР и многих других стран.

Не будет преувеличением сказать, что весь борющийся с COVID-19 мир с нетерпением ждал начало работы главного форума ВОЗ. В немалой степени из-за того, что атмосфера для этой встречи была беспрецедентно политизирована и наполнена конфронтационным содержанием со стороны США. Вашингтон, занятый по конъюнктурным соображениям поисками главного виновного в начале эпидемии, заранее уготовил эту роль своему основному геополитическому сопернику - Китаю.

США в целях дополнительного давления на Пекин активно продавливали включение в число участников ассамблеи ВОЗ своего лояльного союзника - Тайваня. Однако, увлекшись борьбой за расширение собственного политического влияния в главной мировой организации в области здравоохранения, Вашингтон упустил главное - страдающим от COVID-19 людям по всему миру сегодня нужны не политические дрязги, а эффективные способы коллективной борьбы со смертельным недугом.

В этом отношении у претендующих на глобальное лидерство США, оказавшихся не в состоянии справиться с инфекцией даже в собственной стране, конструктивных предложений не отказалось. В отличие от того же Китая, председатель которого в ходе сессии выдвинул амбициозные предложения по проведению всесторонней ревизии путей глобального реагирования на пандемии. Среди прочего Си Цзиньпин сообщил о выделении 2 миллиардов долларов пострадавшим от COVID-19 странам и создании специализированного фонда медицинского оборудования для борьбы с инфекционными заболеваниями в будущем.

Главной интригой форума должен стать педалируемый американцами вопрос о начале международного расследования причин и обстоятельств пандемии коронавируса, которым к сегодняшнему дню заразились уже более 4,7 миллиона человек по всему миру, а погибли 315 тысяч. Как известно, эта тема стала причиной острой критики ВОЗ со стороны США, ранее приостановивших ее финансирование и обвиняющих эту структуру ООН в многочисленных ошибках. Именно на Пекине и на ВОЗ, по мнению США, лежит ответственность за изначальное сокрытие вспышки опасного инфекционного заболевания, а затем за затягивание выработки действенных рекомендаций для международного сообщества по профилактике и борьбе с COVID-19.

И от этой проблемы в ходе своего выступления председатель КНР уходить не стал. "Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - заявил Си.

Основным предметом рассмотрения ассамблеи станет проект резолюции, внесенный 122 странами. Текст этого выдержанного и деполитизированного документа, под которым подписались ЕС и Россия, указывает на поддержку ВОЗ и призывает "идентифицировать источник вируса и маршрут его проникновения в человеческую популяцию, в том числе через научные совместные исследовательские миссии". Другими словами, дать возможность без эмоций разобраться в истоках пандемии не полагающимся на мегафонную и твиттер-дипломатию политиканам, а предоставить слово признанным ученым и медикам. Их непредвзятые выводы и профессиональные рекомендации, а не набившая оскомину геополитическая какофония - это то, в чем больше всего на самом деле сегодня нуждается мир.

"Пандемия высветила недостатки, неравенство, несправедливость, а также усугубила противоречия в мире", - констатировал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По словам Гебрейесуса - бывшего главы министерства здравоохранения Эфиопии, перед лицом коронавирусной угрозы такая "глобальная амнезия" должна закончиться, а победить убийственного микроба можно только объединяя усилия. Из выступлений участников вытекало, что абсолютное большинство делегатов ассамблеи полностью разделяют такой подход, а не навязываемые США "кулачные бои" в период острейшей ситуации в области здравоохранения. И этот факт дает надежду на то, что ВОЗ не только поможет странам мира справиться с COVID-кризисом, но и извлечет из него правильные уроки на будущее.