Чешская авиакомпания возобновила международные рейсы

Чешская авиакомпания Czech Airlines после двухмесячного перерыва возобновила международные рейсы. С понедельника регулярные рейсы начнут осуществляться из Праги в Париж, Амстердам и Франкфурт-на-Майне, сообщается на сайте перевозчика.

До конца месяца также возобновятся полеты в Стокгольм (с 21 мая) и Бухарест (с 25 мая). Как уточнила официальный представитель перевозчика Владимира Дуфкова, скоро из Праги также можно будет попасть в Киев и Одессу (с 24 и 25 мая соответственно). Точные даты восстановления рейсов по другим направлениям пока неизвестны, однако предполагается, что полноценно авиакомпания заработает в июне, когда различные страны начнут снимать ограничения на передвижение.

В Czech Airlines подчеркивают, что во время полета все пассажиры и члены экипажа обязаны будут использовать медицинские маски (причем каждый должен принести ее с собой), а при посадке в самолет и высадке соблюдать социальную дистанцию в два метра.

По данным местных СМИ, первые рейсы будут полупустыми, что позволит размещать пассажиров на безопасном расстоянии друг от друга. В дальнейшем предполагается оставлять незанятыми средние кресла в ряду. Чтобы сократить риски заражения коронавирусом, компания временно откажется от продажи товаров на борту, ограничит меню, перед каждым рейсом и после него будет проводить полную дезинфекцию салона. Впрочем, это обещают делать все перевозчики.