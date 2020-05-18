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18.05.2020 18:25
Рубрика: Власть

Карьера разбилась о быт

Предлагается увольнять чиновников за аморальное поведение
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Госдума закончила сбор отзывов на законопроект, предлагающий увольнять чиновников за совершение поступков, порочащих честь. В этом случае аморальное поведение в быту может поставить крест на карьере столоначальника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнее время чиновничьи головы нередко стали лететь - в служебном смысле - за какие-то неосторожные слова или прегрешения вне службы. Кто-то устроил шашлыки в теплой компании в период самоизоляции. Кто-то мирно спал пьяным в машине, пока не менее пьяная любовница везла его по ночному городу. А историй, когда государственные люди на короткий миг становились звездами Интернета за свои неосторжные высказывания, было так много, что не сосчитать.

Фото: Валерий Морев/ТАСС
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Такие сейчас времена: мы все на виду, а к людям на ответственных должностях всегда пристальное внимание. Так что любая глупая, хамская или просто бескультурная фраза, слетевшая с их уст, легко вызывает общественный резонанс.

Начальников, попавших в такие громкие истории, в большинстве своем увольняли. И очень быстро. Но как юридически оформлялось их увольнение, другой вопрос. Скорее всего, полагают эксперты, в большинстве случаев людям настойчиво предлагали написать заявление по собственному желанию. Понятное дело, погоревшие чиновники легко соглашались. Ведь отказавшиеся от такого предложения долго в своем кресле все равно не засиживаются.

Верховный хурал (парламент) Республики Тыва предложил предусмотреть в законе специальный пункт для увольнения чиновников, совершивших что-то неэтичное.

По мнению разработчиков проекта, норм, под которые можно было бы подвести непристойное поведение в быту, нет. А у чиновников, между тем, есть кодекс этики, обязывающий их держать лицо не только на службе, но и в частной жизни. Статья же "утрата доверия" распространяется, в основном, на нарушение каких-то антикоррупционных правил, например, ошибки в декларациях. Правда, не все согласны с тем, что проблема есть.

По статье "утрата доверия" увольняют, в основном, за нарушение антикоррупционных правил

"По закону гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности и соблюдать ограничения, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Если трактовать норму достаточно широко, то по утрате доверия можно увольнять и в случаях нарушения кодекса этики. Конечно, чиновник, как представитель государства, должен быть всегда примером. Однако, насколько широкими и строгими должны быть ограничения, это большой вопрос. Иначе какие-то семейные конфликты, которые есть у всех, вполне могут стать поводом для расправы с честным и профессиональным чиновником".

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