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Спрос на велосипеды увеличился более чем на треть, а в некоторых городах - в два раза. Фото: Сергей Николаев Спрос на велосипеды увеличился более чем на треть, а в некоторых городах - в два раза. Фото: Сергей Николаев
Спрос на велосипеды увеличился более чем на треть, а в некоторых городах - в два раза. Фото: Сергей Николаев

Турция открывает границы

Турция 20 мая откроет границы для иностранных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Поначалу в страну будут пускать лишь медицинских туристов. На границе они должны будут показать справку об отсутствии коронавируса либо пройти платное тестирование. В АТОР добавляют, что россияне пока вряд ли смогут посетить Турцию, так как международное авиасообщение прекращено.

Потребкредитов стали брать вдвое меньше

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Объем выданных потребкредитов в РФ в апреле упал вдвое, до 215 млрд руб., сообщает Объединенное кредитное бюро. В сравнении с мартом 2020 года выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему. По отношению к апрелю 2019 года - на 55% по количеству и на 51% по объему. Сильнее всего сократился объем кредитов в Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях и Татарстане.

Хомяки доказали эффективность масок

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19. По их данным, передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении масок, особенно когда их надевают зараженные люди.

Вырос спрос на велосипеды

"Авито" отмечает ажиотажный спрос россиян на велосипеды в апреле и мае. По сравнению с тем же периодом в 2019 году спрос вырос на 36% по всей России, а в некоторых городах - например, в Красноярске - в два раза.

Курортникам предложат изолированные шезлонги

Турбизнес юга России переформатирует работу для приема отдыхающих после снятия ограничений из-за пандемии, сообщает ТАСС. Среди возможных мер - тест на коронавирус при заселении, обслуживание без системы "шведский стол", изолированные зоны с шезлонгами и гамаками, зарядка на балконах.

Фуры пустили в Китай

Движение фур в КНР через пункт пропуска "Пограничный" в Приморском крае возобновлено в прежнем режиме. Границу пересекли уже семь автомобилей, в очереди на въезд стоят около 200 грузовиков. Пропуск грузового транспорта был сокращен с 30 до 10 автомобилей в сутки туда и обратно 12 мая после выявления коронавируса у одного из российских водителей, также водителям запретили ночевать на территории КНР.

Частную медицину могут признать пострадавшей

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Как будет проходить "Кинотавр" в условиях пандемии

Власти Москвы могут включить частную медицину в список пострадавших от пандемии отраслей, сообщает РИА Новости. Предложения по расширению механизмов помощи предприятиям были озвучены на совещании представителей бизнеса с вице-мэром Москвы Владимиром Ефимовым.

Смягчены требования к перевозке товаров

РФ отменила требование о раздельной перевозке продуктов и непродовольственных товаров, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии. В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке товаров, РФ отменила требования о раздельной перевозке на внутреннем рынке стран евразийской "пятерки". При этом должно исключаться соприкосновение и загрязнение товаров.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8926 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них в Москве - 3238 случаев. Всего в России зарегистрировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели 70 209 человек. Скончались 2722 человека.

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