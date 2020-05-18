Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 18 по 24 мая

Документальные ленты о Бродском, Вульфе и одном из основателей Rolling Stones, новый сериал-мелодрама на "России-1", а также юморическое шоу пранков. Это и многое другое в подборке рекомендаций от "РГ" для просмотра на новой на неделе.

Дачный сезон

На Первом канале состоится премьера программы "На дачу!" с Наташей Барбье. В условиях карантина и самоизоляции россияне устремились на дачные участки, а те, у кого их нет, ищут варианты аренды загородных домов на лето. В новом проекте Наташа Барбье расскажет, как быстро привести в порядок дом и сад. Как построить теплицу, где найти передвижную баню, как сделать собственный водоем или даже бассейн, как оформить сад или создать огород. В первых выпусках программы она поможет Розе Сябитовой разбить настоящий японский сад, а для Елены Прокловой возведет теплицу и даст важные советы по ландшафтному дизайну. Александру Гордону создаст необычные клумбы, а для Елены Валюшкиной полностью переделает сад на участке. Кроме того, в программе будут даны ценнейшие советы садоводам от биологов, ландшафтных дизайнеров и других профессионалов, а также мастер-класс хендмейда - зрителей научат быстро и своими руками создавать авторские предметы для дома и сада.

Первый канал, 23 мая, 13.40

Дневник Билла Уаймена

Фото: Первый канал

Документальный фильм "Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов" покажет Первый канал. Эта картина - шанс увидеть изнутри взлеты и падения в жизни и карьере Билла Уаймена, одного из основателей Rolling Stones и лидеров возрождения рок-н-ролла. Билл с детства вел подробный дневник и записывал в него события каждого дня. Он снял много часов видео, которое до сих пор оставалось неизвестным, сделал тысячи фотографий и собрал огромное количество коллекционных предметов. Создателям фильма "Самый тихий из Роллингов" удалось получить эксклюзивный доступ к этой коллекции, включая самые первые мгновения существования группы Rolling Stones.

Первый канал, 22 мая, 00.10

Бродский и мир

Друзья-поэты, восторженные женщины, любовь всей жизни Марина Басманова, две психушки, допросы в КГБ, народный суд, тюрьма, ссылка, принуждение к эмиграции. Все это Ленинград Бродского. Биография, которую, по выражению Ахматовой, делали "нашему рыжему". 4 июня 1972 года, когда самолет с Бродским поднялся над аэропортом "Пулково", эта биография закончилась. И началась жизнь, о которой на родине поэта не известно почти ничего. О ней расскажет фильм "Бродский не поэт". Автор фильма Николай Картозия говорит так: "Америка и Россия, конечно, - главные страны Бродского. Но только в его любимый Италии вдруг понимаешь, что Иосиф Александрович, наш современник, откликавшийся на мобильный, на самом деле жил будто бы до нашей эры и дошел к нам в переводах с латыни. То есть стал классиком при жизни". Второй автор Антон Желнов добавляет: "Наша главная цель - показать западное становление Бродского. Его превращение из советского эмигранта в писателя и общественную фигуру с мировым именем...". Россия, Америка, Италия, Швеция, Финляндия - авторы фильма следуют за своим героем, самым путешествующим из всех русских писателей. Места, ставшие его биографией. И люди, определившие судьбу.

Первый канал, 24 мая в 23.10

Письмо из прошлого

Новый сериал в жанре мелодрамы "Разбитое зеркало" покажет канал "Россия-1". Когда в найденной спустя двадцать лет сумке почтальона обнаруживаются сохранившиеся письма, Даша узнает, что ее любимый человек Олег, которого все считали погибшим, на самом деле, выжил. Если бы Даша получила это письмо вовремя, она бы не вышла замуж за нелюбимого, и вся её жизнь сложилась бы иначе. Даша решает выяснить, что же на самом деле случилось много лет назад. Распутывая старые тайны, она узнает, что ее окружение - муж, лучшая подруга, даже родной брат - совсем не те, кем она их считала. Она должна найти Олега во чтобы то ни стало! В ролях: Екатерина Гусева, Александр Лазарев-младший, Алексей Макаров, Станислав Дужников, Алла Будницкая, Екатерина Волкова, Владимир Гостюхин и другие.

"Россия-1", 18 мая, 21.20

Скандалы, интриги и… роли

Премьера документального фильма "Актерские судьбы. Великие скандалисты" состоится на канале "ТВ Центр" 21 мая в 23:10. Они устраивали грандиозные скандалы прямо на съемочной площадке, презирали своих преданных поклонников, вгоняли в ужас коллег по цеху и маститых режиссеров. Их называли гениями, но работать с ними было практически невозможно. Михаил Светин не хотел сниматься в эпизодах даже у мэтров советского кино. Евгений Моргунов не признавал никаких авторитетов. Ролан Быков страдал комплексом Наполеона. Сергей Филиппов не переносил фамильярность поклонников. Николай Гриценко сводил с ума партнеров по съемочной площадке и самого себя. Известные актеры и не менее знаменитые скандалисты. Что заставляло их снова и снова выходить из себя? В фильме участвуют режиссеры Алла Сурикова, Борис Грачевский, актеры Михаил Боярский, Владимир Ершов, Семен Стругачев, Семен Морозов, Елена Драпеко, Михаил Васьков, композитор Максим Дунаевский и другие.

"ТВ Центр", 21 мая, 23.10

Майор Девятов

На НТВ пройдет премьера остросюжетного детектива "Адмиралы района". В крупном торговом центре в самом криминогенном районе города, Новоадмиралтейском, бывший полковник МВД Игнатьев ценой своей жизни предотвращает теракт. Для ФСБ и особенно для друга погибшего майора Андрея Девятова раскрытие этого преступления становится делом чести. Он выходит на след предполагаемого исполнителя теракта, но во время погони за ним происходит ДТП, в которое попадает дочь местного чиновника и бизнесмена Круглова. Он добивается увольнения Девятова из ФСБ. Тем временем руководство местного полицейского управления явно попустительствует и, очевидно, погрязло в коррупции. Чтобы доказать это генералу Рубцову, необходимо собрать команду новых, не замешанных в коррупции, оперативников. Так появляются "адмиралы района". Бывший руководитель Девятова Старыгин способствует переводу своего подопечного в полицию на должность начальника Новоадмиралтейского УМВД. Так он становится одним из "адмиралов района" и продолжает разбираться в деле о теракте, правда, теперь с другой стороны. В ролях: Максим Дахненко, Эдуард Флеров, Заза Чантурия, Денис Васильев, Георгий Болонев, Андрей Коровниченко, Ирина Вальц и другие.

НТВ, 18 мая, 21.00

Рыцарь театра - Виталий Вульф

В субботу, 23 мая, исполняется 90 лет со дня рождения Виталия Вульфа. Блестящий переводчик, писатель, литературовед, историк театра Виталий Вульф был уникальным рассказчиком. Его программа "Мой серебряный шар" более двадцати лет заново открывала великие имена, ее любили миллионы зрителей разных поколений. Рассказы Вульфа о выдающихся деятелях культуры, от старых мастеров МХАТа до современников, об известных политиках и общественных деятелях создавали впечатление личной причастности автора ко всему, о чем он говорит. Безусловно, большинство из своих героев он знал лично, со многими его связывали дружеские отношения, но было ощущение, что он знаком с каждым из них. В выборе персонажей Вульф был очень пристрастен. Его интересовали лишь те человеческие драмы, которые нашли отклик в его собственной душе, а своих любимых артистов он готов был защищать до конца, за что его прозвали "рыцарем театра". В память о Виталии Вульфе в эфир телеканала "Россия К" выйдут программы "Мой серебряный шар" (18-22 мая в 9.50, повтор - в 20.45), посвященные Фрэнку Синатре, Марлону Брандо, Евгению Евстигнееву, Наталье Фатеевой и Татьяне Дорониной, художественные фильмы с участием этих актеров (18-22 мая в 10.35, повтор - в 21.30) и программа "Линия жизни" (23 мая в 19.10).

Новая "Жизель"

В рамках рубрики "Шедевры мирового музыкального театра" канал "Россия К" покажет балет "Жизель" в постановке хореографа Акрам Хана в исполнении труппы "Английского национального балета". Автор этой постановки балета "Жизель" - известный современный хореограф. В своей работе он соединил технику древнего индийского танца и современную хореографию. Главная героиня предстает перед зрителями в новом образе - девушки-мигрантки. Она познала жизнь, но сохранила чистоту души. Это также история о том, к чему приводит предательство. В постановке заняты около 100 артистов. В главных партиях: Тамара Рохо, Джеймс Стритер, Джеффри Цирио, Стина Квагебер. Музыка - Винченцо Ламанья с использованием оригинальной музыки А.Адана. Режиссеры - Акрам Хан, Росс МакГиббон. Художник - Тим Йип. Спектакль "Жизель" был отмечен многими престижными наградами, в том числе премией Лоренса Оливье.

"Россия К", 24 мая, 22.00

Доброе спортивное утро

Канал "Ю" запустил в своем эфире серию коротких тренировок совместно с сетью фитнес-клубов World Class. Охват первых пяти выпусков проекта "ФитоУтро" составил 600 тысяч человек. Ежедневно в 9.00 зрителей ждет бодрая зарядка от лучших тренеров. И главное, для занятий не требуется никаких спортивных гаджетов - достаточно наличие дома только телевизора. Растяжка, функциональные тренировки и упражнения на все группы мышц - это пятнадцать минут бодрости, энергии и, конечно, радости. Подтянутые мышцы и гибкость авторы программы обещают в подарок.

Телеканал "Ю", с 18 мая, 09.00

Брачный договор

Фото: Домашний

На канале "Домашний" стартует новый пул премьерных выпусков популярных правовых проектов "Давай разведемся" и "Тест на отцовство", посвященных востребованной теме взыскания алиментов. Отец ребенка отказывается платить алименты? При разводе угрожает отобрать детей? Не признает свое отцовство и не хочет брать на себя ответственность? Что делать в такой сложной ситуации, подскажет "Домашний" в правовых шоу "Давай разведемся" и "Тест на отцовство". Вместе с участниками программы призывать к порядку безответственных мужей и отцов будут ведущие - юрист Екатерина Торкунова и адвокат Екатерина Романова.

"Домашний", 18 мая, 08.05

Телефонные пранки на "Созвоне"

Фото: ТНТ 4

На ТНТ4 состоится премьера первого шоу импровизационных телефонных пранков "Созвон".

По данным сотовых операторов, в условиях самоизоляции количество обычных голосовых звонков увеличились в среднем на 20%, а видеозвонки тем более бьют рекорды - их популярность выросла в два-три раза. Но звонки могут быть не только для общения, но и способом посмеяться. В шоу "Созвон" два участника ставят друг другу задачу: позвонить по определенному номеру и в разговоре использовать набор заранее заготовленных абсурдных фраз до того, как на том конце повесят трубку. Например, заказать еду на поминки и обязательно произнести словосочетания "именем короля", "драка за колбасу", "мой маленький Егорка", "пробить фаталити", "Эдуард Леопольдович Шланг". Сказать их все и не засмеяться самому - по-настоящему сложная задача. Пробовать себя в пранках будут известные комики и звезды. Андрей Бебуришвили позвонит заказать тур по Беларуси за любые деньги, Рустам Рептилоид наймет карлика верхом на собаке в день рождения, Данила Поперечный запишется на курсы стендапа, чтобы шутить как Данила Поперечный, а Гарик Харламов попытается пробиться в мир искусства, чтобы позировать голым. Может, кто-то из них позвонит даже вам. Однако не стоит повторять телефонные пранки, если вы не комик и вас не показывают в шоу "Созвон".

ТНТ4, с 18 мая в 23.00

Конфликт поколений

ТНТ с 18 мая начнет показ ностальгического проекта "Мир! Дружба! Жвачка!". Ранее сериал был доступен только на видеосервисе Premier/ Сериал переосмысляет то, что происходило в 90-е, при этом оставляет выбор трактовки событий зрителю. В проекте много юмора - живого, ситуативного и абсурдистского. Комизм специально создается режиссером Ильей Аксеновым ("На край света") за счет выявления конфликта отцов и детей, полярных взглядов, понятий и систем ценностей

ТНТ, 18 мая, 22.00

"Смешарики" - новый сезон

Эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD 18 мая выйдет новый сезон детского мультсериала "Смешарики" в формате 2D от группы компаний "Рики". Премьера нового сезона классических "Смешариков" состоится спустя десять лет после выхода предыдущего. Зрителей ждут новые приключения полюбившихся персонажей из Ромашковой долины: Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других. Всего в новом сезоне - 52 эпизода. Одновременно с премьерой на КиноПоиск HD появится детский профиль с персональными рекомендациями, составленными с учетом возраста и интересов ребенка. Каталог мультфильмов и сериалов профиля будет регулярно пополняться новинками. Все прошлые сезоны "Малышариков" и "Смешариков" также доступны на онлайн-платформе.

КиноПоиск HD, 18 мая

Отель "Гельвеция" и его гости

Новый сериал Okko Studios, который выйдет на онлайн-платформе 19 мая, снят по мотивам книги "Do not disrurb. Записки отельера" Юниса Теймурханлы. Книга посвящена необычным историям, связанным с бытом бутик-отеля и его гостями. Съемки проходили в отеле "Гельвеция". Режиссер сериала "Записки отельера" - Радда Новикова, известная своей работой над сериалами "Интерны" и "Захватчики". Главного героя сыграл Илья Коробко, известный по роли хоккеиста Миши Пономарева в сериале "Молодёжка". В новом сериале Okko Studios также снялись журналист и телеведущий Михаил Невзоров, художник Покрас Лампас и звезда "Реальных пацанов" и "Comedy Woman" Марина Федункив. Также в "Записках отельера" можно увидеть Ирину Темичеву, сыгравшую в триллере "Фото на память" и сериале "Кухня", любимиц театралов Кристину Убелс и Екатерину Зорину, заслуженного артиста России Артура Ваха и Ивана Паршина, известного по сериалу "Морские Дьяволы".

Оkko, 19 мая

"Мост": место встречи

Фото: START

Поклонники сериала "Мост" увидят продолжение: 22 мая состоится премьера на видеосервисе Start. Всего во втором сезоне десять серий и проект будет выходить в вертикальном формате - по серии в неделю.

Первый сезон телеканал НТВ показал в 2018 году. "Мост" - адаптация популярного одноименного шведско-датского сериала (Bron/Broen). По сюжету на мосту между Эстонией и Россией обнаруживают труп. Совместное российско-эстонское расследование ведут Максим Казанцев (Михаил Пореченков) и Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). В новом сезоне в опору Петербургской дамбы врезается катер, на палубе которого расположены манекены - мужчина, женщина и двое детей. Но спасатели обнаруживают, что вместо женского манекена - труп Марты Андерсаа, консула Эстонии. Для расследования этого преступления Казанцеву и Веермаа вновь предстоит объединиться. Второй сезон снимал режиссер Максим Василенко, первый - Константин Статский. Как признается Юлия Сумачева, продюсер проекта, "стилистические решения сезонов будут отличаться, и увидеть главных героев первого сезона глазами другого режиссера нам показалось интересным ходом".

Start, 22 мая