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18.05.2020 15:27
Рубрика: Власть

ЦИК и МВД утвердили новые правила проверки подписных листов

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком и МВД РФ внесли изменения в соглашение о взаимодействии, которые позволят обеспечить единообразный подход к проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов и исключить неоднозначные трактовки.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В понедельник председатель ЦИК России Элла Памфилова и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписали соответствующий протокол к соглашению, сообщает сайт ЦИК.

"Согласно новым требованиям, в ответах территориальных органов МВД России теперь будут указываться конкретные данные о несоответствии тех или иных сведений, содержащихся в подписном листе", - говорится в сообщении. Предлагается использовать четкий, однозначный формат ответа, например, "не соответствует фамилия", "не соответствует имя", "не соответствуют номер и серия паспорта".

Проверка сведений будет осуществляться по состоянию на дату, с которой фактически начался сбор подписей, эту дату комиссии обязаны будут указывать в соответствующем представлении в МВД России на проверку сведений.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Любые изменения в персональных данных, которые произойдут у избирателя в период сбора подписей, также будут зафиксированы в результатах проверки, что позволит исключить ошибки при принятии комиссиями решений о достоверности или недостоверности подписей.

Персональные данные избирателей, которые избирательные комиссии направляют на проверку в МВД, "будут использоваться исключительно для служебных целей". "Данные сведения не могут быть переданы кандидатам и избирательным объединениям при выдаче копий сведений о результатах проверки", - говорится в сообщении ЦИК.

Перечисленные в протоколе требования обязательны для соблюдения избирательными комиссиями и комиссиями референдума, а также территориальными органами МВД России.

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