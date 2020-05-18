Астрономы объяснили необычные данные молодого горячего нептуна

Необычные орбитальные характеристики нептуна K2-25b можно объяснить его миграцией к своей звезде, а не влиянием другого возмущающего небесного тела.

Как считают ученые, это говорит о том, что экзопланеты типа горячих юпитеров и горячих нептунов образуются далеко от своих звезд, а затем сближаются с ними. Выводы исследователей опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Экзопланету K2-25b открыли в 2015 году, классифицировав ее как горячий нептун. Она считается молодой планетой. Ее масса примерно 11,6 массы Земли, а год на ней длится 3,48 земного дня.

Чтобы узнать, почему горячий нептун движется по орбите с высоким эксцентриситетом (отклонением от окружности), группа астрономов во главе с Изабель Каин из Северо-Восточного университета опубликовала анализ 22 последовательных событий транзита экзопланеты по диску звезды. Наблюдения за движением K2-25b велись с помощью космических телескопов "Кеплер", который ранее и открыл ее, и "Спитцер".

Орбита экзопланеты станет круговой после завершения процесса миграции примерно через 410 миллионов лет. Ученые выдвинули версию происхождения необычных орбитальных характеристик K2-25b: механизм ее миграции к своей звезде аналогичен тому, который происходит у горячих юпитеров.