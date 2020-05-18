Доктор из Гарварда назвала самую полезную закуску для сердца

Существует распространенное мнение, что грецкие орехи особенно полезны для мозга. Доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре опровергла это, пояснив, что растительный продукт гораздо полезнее для сердца, чем для мозга. На это указывает специфический "питательный профиль" грецких орехов.

Последние, по словам доктора, отличаются от других орехов тем, что в их составе больше альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, подобной той, которая есть в рыбе.

- Поэтому грецкие орехи в отличие от других орехов, которые содержат больше мононенасыщенных жиров, стоит рассматривать отдельно. Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля. Стоит также отметить антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта, - добавила Марта Гуаш Ферре.

Эксперт также напомнила, что два года назад были опубликованы результаты исследования, авторами которого стали Гуаш и ее команда. Работа с участием около 200 тысяч американцев длилась в течение 30 лет. Тогда исследователи пришли к выводу, что употребление трех порций грецких орехов в неделю снижает риск смерти от разных причин на 45%.