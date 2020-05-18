Думбия назвал команду мечты из тех, с кем он играл в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в эксклюзивном интервью "РГ" назвал команду мечты из тех, с кем он выступал в составе московского клуба.

"В воротах, конечно, Акинфеев. В защите - Василий Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, в полузащите - Дзагоев, Хонда, Вернблум, Тошич, Муса, в нападении - Вагнер и Думбия", - сказал Сейду.

Напомним, Думбия провел в ЦСКА в общей сложности 4,5 года. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка страны, еще один раз завоевал Суперкубок России. Сейду дважды выигрывал гонку бомбардиров в Премьер-лиге и дважды признавался футболистом года в России. Рекордсмен нашего чемпионата по количеству голов в одном сезоне (28 мячей).

Полностью интервью с Сейду Думбия читайте в ближайшее время в "РГ"