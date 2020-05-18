Эффективность медицинских масок доказали на зараженных COVID-19 хомяках

Эксперимент гонконгских ученых доказал, что применение медицинских масок может уменьшить распространение и передачу коронавируса более чем на 60 процентов. Об этом сообщает издание MedicalPress.

Ученые отобрали две группы лабораторных животных, одна часть хомяков была искусственного заражена коронавирусной инфекцией, другая оставалась здоровой.

Клетки с двумя группами разместили рядом и запустили вентилятор, который гнал воздух от клетки с инфицированными хомяками в сторону "чистой" клетки.

Эксперимент провели в двух вариантах, надевая медицинскую маску то на одну, то на другую клетку.

Результаты показали, что когда маску надевали на клетку с инфицированными хомяками, уровень заражения снизился на 15 процентов. А когда на клетку со здоровыми животными - то на 35.

При этом если бы маски не использовались бы вообще, в течение недели были бы заражены две трети здоровых хомяков.

Исследователи отметили также, что интенсивность заражения была также ниже у тех, кто был под защитой маски - в десять раз по сравнению с теми, кто был заражен без маски.

Таким образом, микробиологи доказали, что применение маски эффективно, особенно при бессимптомном течении болезни. А именно так, как теперь уже известно, протекает коронавирус у большинства инфицированных. По словам руководителя исследования профессора университета Юэн Квок-юна эксперимент дал четкий ответ. Нужно ли носить маску в период эпидемии. Результаты исследования будут опубликованы в научном журнале Clinical Infectious Diseases.

Кстати, в Гонконге с самого начала нынешней эпидемии в значительной степени удалось сдержать распространение COVID-19 именно широким применением защитных масок.