Новости

Умер партнер по звену Валерия Харламова ветеран хоккея Юрий Гомоляко 10:06
Volkswagen рассказал, почему "убьет" Polo, Golf и Passat 10:04
Почта России доставила уральцу "живую посылку" с пчелами 09:58
Пустельги и чеглоки начали гнездиться на ВДНХ и в парке "Останкино" 09:53
Эффективность медицинских масок доказали на зараженных COVID-19 хомяках 09:50
В Бишкеке милиция открыла стрельбу для разгона нарушителей карантина 09:49
На Южном Урале скончались еще пять пациентов с COVID-19 09:47
Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины 09:39
На Ставрополье умерли еще два пациента с коронавирусом 09:33
Московские врачи вылечили от коронавируса более 28 тысяч человек 09:31
Авиакомпания Emirates сократит треть рабочих мест 09:25
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес 09:18
Минздрав разъяснил порядок "президентских выплат" медикам 09:14
Более 200 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн" 09:07
Видео: отлетевшее колесо сбило с ног девушку-пешехода 09:03
Опубликовано видео крушения самолета канадских ВВС 08:45
Склоны горы Фудзи закроют для восхождения из-за коронавируса 08:30
Французы рассказали подробности о новом Logan 08:02
Доктор из Гарварда назвала самую полезную закуску для сердца 07:50
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом 07:38
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Заевфратье 07:16
Московским школьникам выставили годовые оценки 07:15
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло 07:05
Город в Приамурье закрыли на карантин из-за COVID-19 06:40
Власти Уханя заявили о бесплатном тестировании 11 млн жителей на COVID-19 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 18 по 24 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 18 по 24 мая
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
18.05.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эффективность медицинских масок доказали на зараженных COVID-19 хомяках

Текст: Ольга Орлова

Эксперимент гонконгских ученых доказал, что применение медицинских масок может уменьшить распространение и передачу коронавируса более чем на 60 процентов. Об этом сообщает издание MedicalPress.

Ученые отобрали две группы лабораторных животных, одна часть хомяков была искусственного заражена коронавирусной инфекцией, другая оставалась здоровой.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Минздраве объяснили, зачем нужно носить маски здоровым людям

Клетки с двумя группами разместили рядом и запустили вентилятор, который гнал воздух от клетки с инфицированными хомяками в сторону "чистой" клетки.

Эксперимент провели в двух вариантах, надевая медицинскую маску то на одну, то на другую клетку.

Результаты показали, что когда маску надевали на клетку с инфицированными хомяками, уровень заражения снизился на 15 процентов. А когда на клетку со здоровыми животными - то на 35.

При этом если бы маски не использовались бы вообще, в течение недели были бы заражены две трети здоровых хомяков.

Исследователи отметили также, что интенсивность заражения была также ниже у тех, кто был под защитой маски - в десять раз по сравнению с теми, кто был заражен без маски.

Фото: iStock
Ученые обнаружили в крови собак антитела к коронавирусу

Таким образом, микробиологи доказали, что применение маски эффективно, особенно при бессимптомном течении болезни. А именно так, как теперь уже известно, протекает коронавирус у большинства инфицированных. По словам руководителя исследования профессора университета Юэн Квок-юна эксперимент дал четкий ответ. Нужно ли носить маску в период эпидемии. Результаты исследования будут опубликованы в научном журнале Clinical Infectious Diseases.

Кстати, в Гонконге с самого начала нынешней эпидемии в значительной степени удалось сдержать распространение COVID-19 именно широким применением защитных масок.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Forbes назвал недооцененные туристами города России
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ