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18.05.2020 16:50
Рубрика: Власть

Евкуров: В учениях армии РФ применяется опыт войн, в том числе в Сирии

Текст: Александр Степанов
При планировании военных учений в российской армии учитывается применение опыта локальных войн, в том числе в Сирии, рассказал в интервью "Красной звезде" замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, по требованию министра обороны РФ Сергея Шойгу, каждое второе учение в армии двустороннее, в них применяются элементы локальных войн и вооруженных конфликтов, включая и боевые действия в Сирии.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Евкуров уточнил, что в войсках уже проведено свыше 1,6 тысячи учений разного масштаба, половину из которых составляют тактические маневры.

В частности, замминистра отметил, что в целом индивидуальные показатели боевой подготовки соответствуют плановым. "А результаты проведенных учений, контрольных занятий и внезапных проверок говорят о том, что в Вооруженных силах наблюдается положительная тенденция повышения уровня полевой, воздушной и морской выучки", - подчеркнул Евкуров.

Одним из главных приоритетов при подготовке к летнему периоду обучения замминистра назвал проведение сплошной очистки полигонов от взрывоопасных предметов. Он отметил, что сейчас предстоит отремонтировать внутриполигонные дороги, пункты управления, мишенные поля, стрельбища. Особое внимание будет уделено участкам для метания ручных гранат и армейской тактической стрельбы как новой формы обучения военнослужащих, также предстоит подготовить танковые директрисы, танкодромы и автодромы. В целом, в ходе летнего периода обучения, планируется использовать более 30 полигонов, а также свыше десяти полигонов - на международном этапе.

Он подчеркнул, что самыми масштабными маневрами в этом году станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые запланированы на сентябрь. В рамках подготовки к этим учениям состоится ряд специальных учений в видах, родах войск и специальных войсках.

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