ФАС прогнозирует снижение цен на продукты

Беспричинный ажиотаж покупателей стал для торговых сетей подарком судьбы - в марте они фактически получили беспроцентный кредит от населения, которому теперь запасов гречки хватит до середины лета. Как Федеральная антимонопольная служба утихомиривала участников продуктовой вакханалии и что будет с ценами на крупы или имбирь в ближайшее время, "РГ" рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В марте наблюдался ажиотажный спрос на многие продукты питания. В результате цены выросли. Сейчас спрос, наоборот, упал. В таком случае должны снижаться и цены?

Андрей Тенишев: Предпосылки к снижению цен на продукты питания налицо. И они уже снижаются - на ту же гречневую крупу, злополучный имбирь, подсолнечное масло, лимоны и многое другое. Тому способствует не только падение спроса, но и восстановление импортных поставок после некоторых проблем в логистике из-за коронавируса, а также предпринятые ФАС меры по стабилизации ситуации.

Единственное - наша работа сейчас усложнена тем, что многие компании перевели своих сотрудников на удаленку. Приходишь с проверкой к поставщику, а там один охранник.

Но это не помешало вам выявить признаки сговора по гречке и лимонам, устроить взбучку элеваторам, торгующим зерном из госфонда. Сейчас ситуация стабилизировалась? Или еще есть "очаги" завышения цен?

Андрей Тенишев: Давайте будем честными: по продовольствию в сравнении, например, с 2014 годом мы сейчас находимся в выгодной ситуации. Нам удалось по многим позициям минимизировать импортозависимость. Однако иногда у нас возникают вопиющие случаи с резкими скачками цен или даже дефицитом товаров.

Для меня до сих пор загадка, почему именно гречка является индикатором изменений в экономике. Ведь объективных причин для беспокойства нет. Только Алтайский край производит гречихи в объеме, способном удовлетворить потребности всей России. В целом ее в стране производится вдвое больше того, что нам нужно.

То есть дефицита гречки не может быть в принципе. А если он возникает, то это искусственное создание дефицита. Значит, присутствует сговор. И мы непременно найдем доказательства этого сговора. Хотя доказывать картельный сговор сложно и долго. Как показывает мировой опыт, для раскрытия любого картеля на товарных рынках требуются месяцы, а иногда и годы. Это большая и кропотливая работа антимонопольной службы и правоохранительных органов. Надеюсь, что по результатам этой работы виновные будут наказаны вплоть до уголовной ответственности.

Дефицита гречки у нас не может быть в принципе. И если он возникает, он создан искусственно. То есть присутствует сговор участников рынка

Но это произойдет позже. А гречневая крупа, рис, хлеб, мясо, макароны нужны населению здесь и сейчас и по доступным ценам. Поэтому мы продолжаем искать виновных. Но, кроме этого, принимаем целый ряд мер для того, чтобы такие ценовые потрясения не случались ни на товарных рынках, ни на полках магазинов.

Мы провели целый ряд совещаний с производителями, поставщиками гречневой крупы, зафиксировали их обещания, что никаких проблем у нас не должно возникнуть. Мы вынесли несколько предостережений руководителям отраслевых ассоциаций, чтобы они были аккуратны в своих утверждениях, что "все пропало", и не провоцировали тем самым беспричинную панику среди производителей и населения. Мы взаимодействуем с прокуратурой: провели серию совместных проверок элеваторов, которые отгружают зерно интервенционного фонда, вынесли предостережения тем из них, на которых были выявлены факты явного завышения цен.

Да, но есть объективная реальность - ослабление рубля привело к повышению цен на импортные товары и сырье...

Андрей Тенишев: Возьмем для примера рыбу. Если речь идет о чилийском сибасе, тунце, здесь понятно, почему существенно повысились цены. Но почему должны повыситься цены на наш дальневосточный минтай или подмосковный карп? Если и есть это влияние, то очень опосредованное. Допустим, приходится закупать импортные корма. Но налоги, оплата труда, транспортные расходы и многое другое остались прежними. Так почему рыба должна подорожать на 30% вместе с курсом доллара? Просто кто-то под шумок пытается переложить проблемы, связанные с колебаниями курса, на стоимость своего продукта. Так нельзя.

В середине апреля разгорелся скандал: поставщики обвинили торговые сети в 300-процентной торговой наценке. Торговые сети - поставщиков в накручивании отпускных цены. А поставщики - производителей. На чьей стороне была правда?

Андрей Тенишев: Мы все эти претензии тщательно разбирали и пришли к выводу, что правды не было нигде. Была попытка свалить вину на других участников цепочки. Одно дело - сделать громкие заявления в СМИ, а другое - доказать свои слова документами. Этого не смогла сделать ни одна из сторон.

Если спрос упал, может, нужно поддержать торговые сети или других участников цепочки поставок?

Андрей Тенишев: В момент ажиотажного спроса люди сделали запасы продуктов до июня включительно и тем самым фактически прокредитовали всю цепочку от поля до прилавка. Это был большой беспроцентный кредит. Сейчас у всех участников этой цепочки - от производителей до торговых сетей - создана хорошая подушка безопасности. С помощью ее вполне можно компенсировать падение спроса и выручки.

Но точечные меры поддержки должны быть. Так, неплохо было бы просубсидировать перевозки зерна из того же Алтайского края, чтобы производители этого региона были в равных условиях с теми, кто работает в европейской части России. Ряд протекционистских мер по ограничению экспорта уже принято на уровне ЕЭК. Их достаточно, чтобы не волноваться за продовольственную безопасность страны.