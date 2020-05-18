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18.05.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Фермерам дадут льготные кредиты на организацию торговых точек

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз прорабатывает возможность предоставления льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для фермеров для покупки ими торгового оборудования или создания собственных торговых точек, сообщили "РГ" в ведомстве. Таким образом министерство пытается организовать дополнительные каналы сбыта продукции небольших сельхозпроизводителей. До самоизоляции фермерская продукция реализовывалась в основном на продуктовых рынках. Но сейчас часть из них закрыта. А на тех, что работают, почти нет посетителей.

Кроме организации своих торговых точек, минсельхоз рекомендует малым сельхозпроизводителям выходить со своей продукцией в онлайн. И, по данным ведомства, в отдельных регионах взаимодействие фермеров с интернет-агрегаторами уже организовано. В свою очередь, региональным властям предстоит проинструктировать население о том, где и как можно приобрести фермерскую продукцию в онлайн формате.

Минсельхоз рассчитывает также продвинуть фермерскую продукцию и на прилавки крупных сетевых магазинов. Для этого ведомство рекомендовало регионам проработать вопрос создания кооперативов второго (областного) уровня. На их базе следует организовать распределительные центры сельхозпродукции небольших производителей, где можно будет формировать крупные товарные партии, интересные сетевым магазинам. Кроме того, Центры компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров помогут определить рынки сбыта продукции, разработать бренд и маркетинговую стратегию хозяйств, добавляют в Минсельхозе.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фермерам помогут наладить онлайн-торговлю

Помимо этого, в нескольких регионах предполагается организация муниципальных ярмарочных площадок, строительство типовых павильонов, предоставление торговых мест на безвозмездной основе.

В министерстве напоминают, что сейчас действуют такие меры господдержки для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и сельхозкооперативов (СПоК), как субсидии на организацию хранения, упаковки, предпродажной подготовки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в рамках федерального проекта предусмотрена господдержка КФХ и СПоК для приобретения мобильных торговых объектов.

По данным Минсельхоза, в прошлом году индекс производства в фермерских хозяйствах превысил 110%. В целом по итогам 2019 года доля продукции фермеров составила 13,6% от валового производства, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 1,6%.

Экономика АПК Экономика Бизнес Правительство Минсельхоз Господдержка малого бизнеса

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