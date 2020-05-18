Геймерам вернут деньги, если купленная игра подешевеет

Магазин Epic Games Store начал возвращать пользователям разницу в цене, если купленные ими игры попадают в категорию продающихся со скидкой.

Таким образом геймеры, купившие дорогую игру, могут надеяться на то, что их покупка попадет в разряд акционных и упадет в цене или вовсе станет бесплатной - в этом случае им положена компенсация.

Epic Games Store - онлайновый сервис распространения игр, созданный Epic Games, крупным гейм-разработчиком. Регулярно в магазине проводятся акции со скидками для покупателей. Аналогичную практику применяют и другие магазины - например, Steam, Microsoft Store, Ubisoft Store.