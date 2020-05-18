Глава ФРС США допустил рост безработицы до 25%

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в эфире программы "60 минут" телеканала CBS заявил, что показатели безработицы в Америке будут очень похожи на те, которые были во времена Великой депрессии. Это, по его словам, примерно 25 процентов от трудоспособного населения.

Вместе с тем, отметил Пауэлл, в нынешней ситуации есть "фундаментальные различия" по сравнению с 1930-е годами. Речь идет о быстрых темпах безработицы в 2020 году: отметим, что за прошедшие два месяца за пособием по нетрудоспособности обратились 36,5 миллионов американцев, а уровень безработицы по состоянию на 15 мая был равен 14,7 процента. Кроме того, Паэлл отметил, что ВВП США может сократиться на 30 процентов во втором квартале этого года, но в долгосрочной перспективе американская экономика сможет избежать резкого спада, как во времена Великой депрессии. Пауэлл отметил, что характер нынешнего бедствия в сочетании с динамизмом США и мощью их финансовой системы должны "проложить путь к значительному восстановлению американской экономики" к концу этого года.

Среди факторов, которые, по его словам, отличаются от эпохи Депрессии, глава ФРС отметил выделение пакета помощи со стороны конгресса в сумме около 3 триллионов долларов в фонды спасения. По его словам, власти США планирует выделение еще одного пакета финансовых средств. Кроме того, причиной острого экономического спада, по его словам, является не "лопнувший пузырь активов" или другая связанная с этим более фундаментальная причина, а скорее экономическая ситуация, вызванная исключительно отвлечением значительного количества средств на борьбу с коронавирусом.

Впрочем, ранее многие эксперты-экономисты выступили с не столь радужными прогнозами, заявляя о том, что понадобятся месяцы и даже годы на то, чтобы американская экономика вернулась к показателям конца 2019 года. В пятницу отделение той же ФРС в Атланте подсчитало, что данные за второй квартал предполагают падение ВВП США на 42 процента.