Голикова призвала регионы проявлять осторожность при ослаблении карантина

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об определенной тревоге по поводу поведения коронавируса за пределами московского региона. В последнюю неделю темп прироста новых выявлений снизился на 23,4 процента и в абсолютных значениях в понедельник составил 8926 случаев. По московскому региону за прошлую неделю снижение составило на 42,6 процента.

"За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1 процента", - сообщила зампред правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. И сейчас, подчеркнула она, когда регионы задумываются о снятии ранее введенных ограничений, губернаторы должны очень внимательно следить за поведением болезни не только на своих территориях, но и у соседей.

В отдельных регионах уже пытались, рассказала Голикова, открыть сферу услуг без соблюдения необходимых правил, и главным санитарным врачам на местах приходилось вмешиваться в ситуацию. В других субъектах Федерации, имея все возможности для ослабления карантинных мер, власти проявляли осторожность. "Мы отчасти это приветствуем, потому что это серьезная неделя, в течение которой нужно было реально оценить то, как развивается эпидситуация на территории конкретного региона", - заявила вице-премьер.