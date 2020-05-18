Найден 5300-летний город Желтого императора - предка всех китайцев

Китайские археологи впервые представили недавно обнаруженные в центральной провинции Хэнань руины крупного города, возраст которого насчитывает не менее 5300 лет.

По данным China Daily, площадь раскопок на сегодняшний день составляет около 1,17 миллиона квадратных метров. Руины расположены примерно в двух километрах к югу от реки Хуанхэ.

Уже установлено, что этот город относится к позднему периоду культуры Яншао, возникшей на территории современного Китая около 7000 лет назад в эпоху неолита. Это было одно из крупнейших поселений того времени.

Оно обладало строгой планировкой. Археологи раскопали кольцевые траншеи, руины жилых домов и остатки городских стен. Кроме того, было обнаружено более 1700 гробниц, которые были устроены в трех блочных некрополях. В жилых районах были найдены остатки трех жертвенных платформ, что говорит о проведении ритуалов в древности.

Также было найдено множество реликвий, в том числе керамические изделия. Один из наборов глиняных горшков напомнил ученым созвездие Большой Медведицы, которое считалось символом политики в древнем Китае.

Внимание исследователей также привлекла крошечная скульптура, вырезанная в виде одомашненного шелкопряда. Это открытие крайне важно, поскольку оно доказывает, что технология производства шелка в этих местах появилась тысячелетия назад.

Идентифицировать город археологи и историки попытались по "Книге перемен", классике ранней китайской философии. В этом труде имеется описание могущественного города, место расположения которого совпадает с местом раскопок.

В "Книге перемен" изображена лошадь, поднимающаяся от реки Хуанхэ с мистической картой на спине, в то время как из реки Ло выползает черепаха с самой книгой на спине.

"Город Хелуо расположен в устье, где река Ло впадает в Хуанхэ, - пояснил Ли Бокянь, старший научный сотрудник и профессор Пекинского университета. - Поэтому найденные руины можно считать частью древнего государства Хуанхэ и реки Ло".

По его словам, этот древний город достиг своего расцвета, вероятно, в ту пору, когда государством управлял Хуан-ди, широко известный как Желтый император. Этот легендарный правитель Китая, являющийся и героем мифов, считается основателем даосизма и предком всех китайцев.