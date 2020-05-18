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18.05.2020 14:08
Рубрика: Спорт

Яшкин стал самым ценным игроком сезона в КХЛ

Текст: Максим Домчев
Чешский нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком в Континентальной хоккейной лиге сезона-2019/20.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нынешний чемпионат был завершен без определения победителя из-за пандемии коронавируса. 27-летний Дмитрий Яшкин, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге за "Сент-Луис" и "Вашингтон", провел за "Динамо" 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 21 шайбу и отдал 32 голевые передачи. В плей-офф он сыграл шесть матчей и набрал 6 очков (3+3).

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Вадим Шипачев стал лучшим игроком КХЛ этого сезона по версии хоккеистов

"Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, тем более что это был мой первый сезон в лиге, - цитирует сайт КХЛ слова Яшкина. - Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству, мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем. Впереди много работы, новый сезон будет непростым, и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью".

Также были объявлены лауреаты других наград. Яшкин вместе с партнерами по тройке нападения "Динамо" Андре Петерссоном и Вадимом Шипачевым признаны "Лучшей тройкой сезона". Титул лучшему вратарю достался Тимуру Билялову из "Ак Барса". В минувшем сезоне он провел на ноль восемь игр.

Приз лучшему новичку достался еще одному игроку казанского клуба Артему Галимову. 20-летний форвард за 55 игр в регулярном чемпионате набрал 23 очка (13+10). Награда имени Сергея Гимаева "За верность хоккею" досталась форварду "Витязя" Александру Семину.

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