Кабмин утвердил список заболеваний, при которых медики получат страховку

Медицинские работники, у которых из-за коронавирусной инфекции произойдет обострение отдельных заболеваний с временной потерей трудоспособности - но без инвалидности, - получат единовременную страховую выплату в размере более 68 тысяч рублей.

Такую гарантию правительство своим распоряжением установило для врачей, среднего и младшего медицинского персонала и водителей скорой помощи, непосредственно работающих с больными коронавирусом. Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса В список заболеваний вошли острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей без развития пневмонии, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек и легочная эмболия, печеночная и почечная недостаточности, ряд других осложнений. Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временное положение о страховых случаях, которое будет действовать до конца года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам.