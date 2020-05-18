Священники в одноразовых перчатках, антисептики рядом с иконами и полный запрет на пение - так выглядит новая жизнь европейских церквей в пандемию коронавируса. "РГ" разбиралась, что теперь можно, а что нельзя верующим и священнослужителям Старого Света.

В греческих церквях теперь снова начнут проводить службы - правда, на 10 квадратных метров помещения должно быть не более одного человека. Обязательная дистанция между молящимися - полтора метра. На этом расстоянии в церквях теперь стоят стулья, которыми заменили привычные скамьи. Поэтому некоторые прихожане остаются на улице, куда им тоже выносят стулья.

Молящиеся вольны сами решать, надеть ли на время службы маску или нет. Но перед входом в церковь руки нужно обязательно сбрызнуть антисептиком или протереть салфеткой. Вопреки рекомендациям медиков, Священный синод Греции разрешил проводить причастие. Более того, прихожанам разрешили целовать иконы, но после каждого касания их протирают антисептиком.

В Германии молящимся запрещено петь - власти полагают, что это способствует распространению вируса. Во время причастия люди должны занимать очередь, следуя разлиновке на полу. А в Румынии, где желающих помолиться в первые дни работы храмов оказалось слишком много, священники вообще запрашивают у властей разрешение занять соседние улицы.

Взгляд из Варшавы

Ксендз Казимеж Сова: "В Польше костелы никогда не были полностью закрыты, и во время пандемии коронавируса власти не пошли на запрещение проведения религиозных обрядов и закрытие храмов. Тем не менее сначала светские власти, а потом и церковные - специальными декретами епископов - ввели очень жесткие ограничения. Сначала количество верующих в храме было сокращено до 50 человек.

Но в самый опасный период, на который пришлось и время католических пасхальных празднований, в костелах могло находиться не больше пяти человек, не считая духовенства у алтаря. Такие же ограничения действовали, например, во время похорон, что было очень тяжело для людей. Эти меры действовали три недели. После этого был изменен подход, и нам разрешили, чтобы в святыне, как в магазинах и других закрытых общественных пространствах, было не более одного человека на 15 квадратных метров площади. Костелы обязали вывесить на дверях информацию, сколько людей может находиться в храме во время мессы.

С этой недели это ограничение ослабили до одного верующего на 10 квадратных метров. Также введены ограничения, касающиеся исповеди. Ее проводят только по личному желанию верующего вне пределов церкви - в больших помещениях или на открытом пространстве. Также церковное руководство изменило некоторые обычаи: например, предложено причащать верующих, давая хлеб в руку, а не в рот, отказаться от целования реликвий и святых образов. Кроме этого, решили отказаться от большинства религиозных празднований. Эти запреты действуют, и ничто не указывает на то, что они могут быть отменены ни ближайшее время, ни даже во время каникул".

Подготовила Ариадна Рокоссовская

Взгляд из Рима

В Италии открывают церкви и музеи, где ради предосторожности в условиях пандемии решили прибегнуть к новейшим технологиям. Например, флорентийский Дуомо взял на вооружение небольшие приемники для ношения на шее, которые помогут соблюдать социальную дистанцию. Если два человека с этим устройством окажутся друг от друга на расстоянии меньше двух метров, прибор мгновенно начнет вибрировать и светиться. Их будут выдавать бесплатно и дезинфицировать после каждого посетителя.

В церкви прихожане должны не только соблюдать дистанцию, но и обязательно надевать маски, пишет The Local. Пустыми останутся чаши для святой воды на входе, куда люди обмакивали пальцы, чтобы перекреститься. Откажутся итальянцы и от знака мира - рукопожатия с близстоящим человеком. Перед началом причастия священник обязан тщательно продезинфицировать руки, надеть маску и одноразовые перчатки. Закрытыми останутся кабинки для исповеди - теперь покаяться в своих грехах можно будет лишь в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице.

Подготовила Нива Миракян (Рим), Диана Ковалева