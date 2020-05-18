Как назовут новый музей Кремля

Стройка нового здания Музеев Кремля после небольшого перерыва на карантин возобновилась. Как будут называться новые выставочные площади? И что из кремлевских сокровищ переедет в новый музей, а что останется в старых, рассказала на онлайн-брифинге генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Огромное музейное пространство в самом центре Москвы обещает по-новому обустроить городскую среду, объединив архитектурный ансамбль между Красной площадью и Зарядьем. По словам Елены Гагариной, это будет "первое за последние почти 150 лет здание в Москве, построенное специально для музея". Фасады Средних торговых рядов, выходящие на Красную площадь и храм Василия Блаженного, сохранили исторический облик, а вот над помещениями, которые расположены во внутреннем дворе, работали современные архитекторы. И они пообещали: новое здание не будет превосходить по высоте исторический корпус.

Как назовут новый музей, станет известно после снятия карантина. Но промежуточные итоги подвели в Международный день музеев. Из 500 вариантов, поступивших на конкурс, выбрали четыре лучших. Это "Красная палата", "Корпус Клейна", "Новая Оружейная палата" и "Кремлевские музейные ряды". По мнению члена жюри Михаила Швыдкого, среди них нет идеального. Елена Гагарина считает, что имя Романа Клейна - архитектора, построившего здание, вряд ли знают все посетители Музеев Московского Кремля. По ее мнению, в названии важнее отсылка к местоположению нового музея, то есть к Красной площади. Не очень нравится вариант с именем архитектора и президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой, ведь Клейн в первую очередь ассоциируется со строительством Пушкинского музея. Антонова предложила использовать в названии понятие "сокровищница". Вариант "Кремлевские музейные ряды" предложил Константин Мишуровский - звонарь Кремлевских соборов. Он делает отсыл к историческим названиям зданий, очерчивающих Красную площадь: Верхние торговые ряды (ГУМ) и Средние торговые ряды.

Елена Гагарина выразила осторожную надежду, что стройку завершат к концу 2021 года. Примерно год потребуется на то, чтобы перевезти коллекцию, устроить экспозицию, установить свет. В итоге новый музей будет открыт в конце 2023 или в начале 2024 года. И там сосредоточится практически вся коллекция.

До сих пор в Музеях Кремля, по словам директора, можно было посмотреть только 30 процентов их сокровищ. Новые площади позволят показать то, что раньше было недоступно для посетителей. Например, будут открыты залы с коллекциями икон, представлена византийская коллекция. В отдельных залах разместятся Фаберже и русский фарфор. Теперь свое пространство будет и для такой востребованной публикой темы, как история русской придворной культуры. Выставочные площади расширят до такой степени, что в запасниках нужно будет хранить только те вещи, которые нуждаются в реставрации, и то, что не очень интересно посетителям.

В старых зданиях Музеев Кремля, по словам Гагариной, планируется оставить экспонаты, рассказывающие о коронации царей, об истории орденов и наград. А в Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.

Директор специально остановилась на вопросе о сроках окончания реставрации Успенского собора, которые сдвинутся из-за коронавируса.

- Успенский собор пока ждет, когда реставраторы смогут приступить к работе, - сообщила она. - Это связано со сложностями оформления разрешительной документации, а с другой стороны, многие специалисты, которые занимаются реставрацией, к примеру, живописи, находятся на самоизоляции. Это люди старше 65 лет, поэтому им на работу выходить нельзя. Но я думаю, что к концу года мы выполним все свои обязательства.

Когда же Музеи Кремля откроются для посетителей? Полноценно, то есть с коллективными экскурсиями, только на следующий год, считает Елена Гагарина. При этом будут введены "определенные правила". "Мы не сможем принимать такое количество, какое было прежде. Сначала будут приходить индивидуальные посетители. Пока нам министерство разрешает продавать только онлайн-билеты, хотя нам кажется, что билеты в кассе покупать более безопасно. Онлайн-билеты все равно обмениваются в кассе, с министерством культуры сейчас ведем разговор на эту тему. Все посетители должны будут приходить в масках и перчатках. Мы готовы выдавать аудиогиды. Сначала не будет групп, и экскурсоводы также не будут работать с посетителями. Но, думаю, если ситуация не будет ухудшаться, Роспотребнадзор разрешит нам более свободно принимать тех, кто захочет прийти в музей", - сказала она и добавила, что поскольку Музеи Московского Кремля принадлежат к категории музеев-заповедников, свою территорию для посетителей могут открыть раньше остальных.

В музее разработали схему по посещению каждого из соборов и других зданий. Она привязана к площади выставочных помещений. "Так, про Оружейную палату я могу сказать, что если раньше в течение одного сеанса там могли находиться 400 человек, то сейчас сократим вдвое", - объяснила Гагарина.