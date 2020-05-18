Европейский футбол потихоньку оживает. В Германии стартовал заключительный матч первого после возобновления сезона тура. Результат встречи "Вердер" - "Байер" станет известен уже после подписания номера "РГ" в печать.

Рестарт сезона и необходимость соблюдать новые правила футболисты и тренеры восприняли достаточно спокойно. По крайней мере, никто из них не жаловался.

Правда, не обошлось без скандалов: камеры запечатлели, как защитник "Герты" Дедрик Боята во время матча с "Хоффенхаймом" положил руки на лицо своего одноклубника Марко Груича (забившего гол), что очень сильно напоминало поцелуй.

- Это не было ни поцелуем, ни празднованием, - сказал Боята. - Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Груича. Я лишь давал ему подсказки. Мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать наши привычные празднования и игровые взаимодействия.

Свою оценку возобновлению чемпионата дал, пожалуй, самый звездный игрок Бундеслиги на данный момент - бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски. К слову, в матче с "Унионом" поляк открыл счет, и уже в пятый раз подряд он забивает не менее 40 голов за сезон.

- Первые несколько минут нам не хватало уверенности. Но затем все встало на свои рельсы. Лично я не боюсь коронавируса. Здорово, что футбол возвращается, - считает Левандовски.

А вот реакция болельщиков была неоднозначной. Болельщики ряда клубов протестуют из-за возобновления Бундеслиги без зрителей на трибунах. Недовольство прослеживалось даже во втором дивизионе. "Мяч в игре, но система все еще больна", - такой баннер красовался на фанатской трибуне "Карлсруэ" перед встречей с "Дармштадтом".

Больше всех негодовали в Кельне. Местные болельщики еще до игры с "Майнцем" расклеили рядом со стадионом саркастические плакаты с лозунгом "Наши деньги важнее вашего здоровья - Бундеслига любой ценой!". А на трибунах в Аугсбурге появился такой баннер: "Футбол будет жить - это ваш бизнес болен!".

Футболисты и тренеры Бундеслиги с радостью восприняли возобновление сезона, а большинство фанатов - нет

Впрочем, нашлись и такие болельщики, которые решили не тратить свое время на акции протеста, а придумать способ, как посмотреть за матчем любимой команды вживую. К примеру, два фаната наблюдали за встречей в Берлине между "Унионом" и "Баварией" с 12-метрового дерева возле стадиона. Какое-то время они спокойно смотрели игру, но в итоге их заметили полицейские и заставили спуститься. Смельчаки избежали наказания, их лишь вывели за пределы территории спортивного комплекса.

Где скоро начнут

Накануне президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что сезон в Примере должен возобновиться 12 июня. Он привел в пример Бундеслигу и отметил, что в столь непростое время футбол должен объединить людей.

Испанские клубы еще на прошлой неделе возобновили индивидуальные тренировки. А со вчерашнего дня команды стали работать в ограниченных группах.

В Италии рестарт сезона намечен на 13 июня.

Однако возобновление командных тренировок пришлось отложить из-за несогласованного медицинского протокола. По информации местных СМИ, новый документ будет представлен федерации футбола Италии и правительству страны сегодня. А пока игроки продолжат заниматься индивидуально на клубных базах.

Что касается остальных первенств, то в Англии планируют возобновить сезон 12 июня. Чуть раньше выйдут из карантина в Сербии (30 мая) и Чехии (23 мая).

Продолжают играть в футбол в таких странах, как Беларусь, Южная Корея и Туркменистан.