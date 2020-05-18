Новости

В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим 21:26
Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр пройдет онлайн 21:26
Главконтроль отменил штраф, выписанный прикованной к постели москвичке 21:16
Отец Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату ИВЛ 21:07
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц 21:03
Работающим гражданам старше 65 лет электронные больничные продлят до 29 мая 20:49
На Дону при получении взятки задержан прокурор района 20:14
В Москве мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим 20:08
В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть, погибли 4 человека 20:04
Эксперт: после выхода нового Polo Skoda будет сложнее продавать Rapid 20:00
У отца Хабиба Нурмагомедова обнаружено серьезное поражение легких 19:24
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире 19:23
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 19:14
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18:58
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу 18:53
Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве 18:53
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей 18:52
В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными 18:33
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы 18:24
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы 18:13
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель 18:11
"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 18:06
СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области 18:02
Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
18.05.2020 21:40
Рубрика: Спорт

Футбол оживает

Звезды немецкого чемпионата без особых трудностей привыкли к новой реальности
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Европейский футбол потихоньку оживает. В Германии стартовал заключительный матч первого после возобновления сезона тура. Результат встречи "Вердер" - "Байер" станет известен уже после подписания номера "РГ" в печать.
Многие футболисты клубов Бундеслиги праздновали голы, касаясь друг друга локтями. Фото: Reuters Многие футболисты клубов Бундеслиги праздновали голы, касаясь друг друга локтями. Фото: Reuters
Многие футболисты клубов Бундеслиги праздновали голы, касаясь друг друга локтями. Фото: Reuters

Рестарт сезона и необходимость соблюдать новые правила футболисты и тренеры восприняли достаточно спокойно. По крайней мере, никто из них не жаловался.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Думбия назвал команду мечты из тех, с кем он играл в ЦСКА

Правда, не обошлось без скандалов: камеры запечатлели, как защитник "Герты" Дедрик Боята во время матча с "Хоффенхаймом" положил руки на лицо своего одноклубника Марко Груича (забившего гол), что очень сильно напоминало поцелуй.

- Это не было ни поцелуем, ни празднованием, - сказал Боята. - Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Груича. Я лишь давал ему подсказки. Мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать наши привычные празднования и игровые взаимодействия.

Свою оценку возобновлению чемпионата дал, пожалуй, самый звездный игрок Бундеслиги на данный момент - бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски. К слову, в матче с "Унионом" поляк открыл счет, и уже в пятый раз подряд он забивает не менее 40 голов за сезон.

- Первые несколько минут нам не хватало уверенности. Но затем все встало на свои рельсы. Лично я не боюсь коронавируса. Здорово, что футбол возвращается, - считает Левандовски.

Рестарт отечественной Премьер-лиги намечен на 21 июня

А вот реакция болельщиков была неоднозначной. Болельщики ряда клубов протестуют из-за возобновления Бундеслиги без зрителей на трибунах. Недовольство прослеживалось даже во втором дивизионе. "Мяч в игре, но система все еще больна", - такой баннер красовался на фанатской трибуне "Карлсруэ" перед встречей с "Дармштадтом".

Больше всех негодовали в Кельне. Местные болельщики еще до игры с "Майнцем" расклеили рядом со стадионом саркастические плакаты с лозунгом "Наши деньги важнее вашего здоровья - Бундеслига любой ценой!". А на трибунах в Аугсбурге появился такой баннер: "Футбол будет жить - это ваш бизнес болен!".

Футболисты и тренеры Бундеслиги с радостью восприняли возобновление сезона, а большинство фанатов - нет

Впрочем, нашлись и такие болельщики, которые решили не тратить свое время на акции протеста, а придумать способ, как посмотреть за матчем любимой команды вживую. К примеру, два фаната наблюдали за встречей в Берлине между "Унионом" и "Баварией" с 12-метрового дерева возле стадиона. Какое-то время они спокойно смотрели игру, но в итоге их заметили полицейские и заставили спуститься. Смельчаки избежали наказания, их лишь вывели за пределы территории спортивного комплекса.

Где скоро начнут

Накануне президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что сезон в Примере должен возобновиться 12 июня. Он привел в пример Бундеслигу и отметил, что в столь непростое время футбол должен объединить людей.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса в РПЛ

Испанские клубы еще на прошлой неделе возобновили индивидуальные тренировки. А со вчерашнего дня команды стали работать в ограниченных группах.

В Италии рестарт сезона намечен на 13 июня.

Однако возобновление командных тренировок пришлось отложить из-за несогласованного медицинского протокола. По информации местных СМИ, новый документ будет представлен федерации футбола Италии и правительству страны сегодня. А пока игроки продолжат заниматься индивидуально на клубных базах.

Что касается остальных первенств, то в Англии планируют возобновить сезон 12 июня. Чуть раньше выйдут из карантина в Сербии (30 мая) и Чехии (23 мая).

Продолжают играть в футбол в таких странах, как Беларусь, Южная Корея и Туркменистан.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с выплатами медработникам
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц
Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым