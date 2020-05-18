Как регионы смягчают режим самоизоляции

Сегодня карта пандемии напоминает климатическую, когда в Якутии еще холодно, а на Кубани уже наступил купальный сезон. Также неравномерно выходят из карантина и регионы России. Поэтому очень важно быть в курсе правил, которые действуют за пределами тех мест, где вы живете. Если придется отправиться в командировку или навестить родных, будете знать, что вас там ждет и как к этому подготовиться.
У каждого региона - свой набор ослабления режима повышенной готовности против распространения COVID-19. Но одно незыблемо у всех - масочный режим. Есть регионы, где снимают одни ограничения, а вводят другие. Ведь главный принцип здесь - не навреди. И хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "стабилизация отмечается по всей стране", но всем понятно: это, конечно, успех, но еще не победа. И в регионах продолжают "держать руку на пульсе".
"Прошелся сегодня по улице, зашел в магазин. Честно сказать, не ожидал такого отношения к масочному режиму: очень многие без масок, - написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсети и предупредил: - Если у нас с вами не получится добросовестно соблюдать это условие, то не исключаю, что Север опять будет по домам". А пока область продолжает постепенно возвращаться к обычной жизни. Открыты, как и во многих других регионах, спортплощадки, спортивные комплексы на открытом воздухе. Работают гипермаркеты, промтоварные магазины площадью не более 50 квадратных метров и с отдельным входом.
В Ленинградской области приняли "географические" меры, чтобы не сорваться в рост заболеваемости. Регион разделили на три зоны: красную, желтую и зеленую. В красную зону, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом, включены пять районов. Здесь открываются торговые центры и рынки, однако по-прежнему нельзя продавать парфюмерию и косметику, пользоваться примерочными кабинами.
В желтой зоне - семь районов. В них дополнительно разрешили открыть парки развлечений, магазины бьюти-отрасли, солярии и фитнес-центры с индивидуальными или парными тренировками.
В зеленой зоне - пять районов и город Сосновый Бор, где уже можно работать всем предприятиям торговли и сферы услуг, а также кинотеатрам, но зал должен быть заполнен лишь наполовину.
Во всех трех зонах жителям надо носить маски и перчатки.
Открываются в области турбазы и дома отдыха с ограничениями по зонам. В красной - разрешено принимать гостей только в режиме проживания. В желтой - допускается открыть кухни и кормить гостей. В зеленой- ограничений нет.
Цены большинство держит докризисные: на турбазах в основном от двух-трех тысяч рублей на сутки за двоих.
С первого июня разрешено работать имеющим медицинскую лицензию санаториям Краснодарского края. Но пляжи по-прежнему под запретом: на море можно будет любоваться только издали. Здравницы должны принимать гостей строго в соответствии с регламентом, утвержденным краевым управлением Роспотребнадзора. А для отдыхающих основанием для путешествия станет санаторно-курортная путевка. Но они должны помнить, что в крае сохраняется запрет на передвижения между районами. Соблюдение этого правила на дорогах контролируют 158 постов ГИБДД. На въездах в краевой центр вместе с нарядами полиции действуют шесть санитарных пунктов, которые помогают проверять спецпропуска на подлинность и составлять протоколы о нарушениях. И выписывать штраф в размере от 15 тысяч рублей.
А татарстанцы, наоборот, привыкают свободно передвигаться по улицам без специальных смс-разрешений и справок с работы. Первая неделя выхода из строго карантина завершилась символично - была уничтожена база данных цифровых пропусков. Два часа потребовалось, чтобы стереть с дисков систему и персональные данные 1,7 миллиона человек. Открылись автосалоны, заработали, хоть и не в полную силу, вокзалы. Возобновили тренировки ведущие спортивные клубы и сборные Татарстана.
На все эти послабления власти республики пошли лишь при условии строгого соблюдения перчаточно-масочного режима. Сотрудники полиции регулярно совершают рейды по объектам торговли. Так что даже поход в магазинчик шаговой доступности за хлебом может обернуться штрафом. Как пояснила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, приспустить маску можно, если вы идете один по улице, но при встрече с другим человеком ее сразу же следует надеть.
Надо всем привыкать к новому "санитарному этикету", считают в республике. Не будь положительной статистики по "короне", руководство региона не пошло бы на снятие карантина. "Сегодня мы уже знаем, как бороться с COVID-19, - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. - Самое главное - не допускать очагов инфекции. Опыт работы наших предприятий в режиме непрерывного процесса показывает, если соблюдать все нормы, проблем не будет". В период строгой самоизоляции в Татарстане действовало более 90 процентов предприятий. В основном это были промышленные гиганты. Теперь пора выходить из вынужденного простоя предприятиям малого и среднего бизнеса.
К ответственности призвал земляков и губернатор Ростовский области Василий Голубев в своем видеообращении, где он рассказал о плане поэтапного выхода региональной экономики и социальной сферы из режима ограничений. "Мы последовательно прошли первый этап ограничений. Теперь важно также взвешенно, с учетом всех санитарных норм пройти по нелегкому пути выхода из ограничений. Нельзя рассчитывать на то, что это будет сделано одномоментно и повсеместно", - предупредил губернатор.
"Это первый шаг на пути возвращения к нормальной жизни, - обратился к кузбассовцам глава региона Сергей Цивилев, представив свой план. - Но если ситуация ухудшится, нам придется вернуться к прежним ограничениям. По какому пути будет развиваться ситуация, зависит от каждого из нас".
Пустили дачные автобусы, но закрыли пляжи
В Кузбассе дали добро на променад в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях. Остались под запретом только пляжи и другие места отдыха у воды. Полностью режим повышенной готовности продолжает действовать только в городах Белово и Красный Брод, где отмечен высокий уровень заболеваемости.
Аналогичная ситуация с прогулками в Томской области, где режим самоизоляции продлен до 1 июня. Маски - обязательны везде. Но здесь пока закрыты предприятия общепита, спорта и культуры. По словам главы региона Сергея Жвачкина, послабления в их работе возможны в ближайшие недели. В конце мая-начале июня планируют открыть музеи, библиотеки, автошколы, уличные точки питания.
В Новосибирской области с 18 мая начались перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам и откроется пассажирская навигация в сообщении "Речной вокзал - Седова Заимка". Однако в выходные дни новосибирцев просят ездить на дачи на личном транспорте. А на общественном - в рабочие дни с обязательным соблюдением масочного режима. В регионе открыли продовольственные рынки.
Новосибирцам также разрешили посещать кладбища. А вот ходить в церкви и другие объекты культа пока можно только священнослужителям и техническому персоналу.
Жесткий режим самоизоляции продолжает действовать в Республике Алтай и Алтайском крае. По данным властей, эпидемиологическая обстановка в этих регионах неустойчивая. Поэтому на Алтае смягчать режим ограничительных мероприятий пока не будут. И въезд в Республику Алтай для туристов, увы, закрыт. Решение об открытии туристических регионов примут, когда пандемия пойдет на спад.
Справляем свадьбы
Бракосочетание в условиях самоизоляции выглядит специфично. В зал пускают лишь жениха и невесту - без родителей, друзей и фотографов. И все участники церемонии - в масках или респираторах. Пожалуй, такую свадьбу точно не забудешь. К слову, штраф за несоблюдение масочного режима в регионе - до 30 тысяч рублей.
В апреле планировали сыграть 250 свадеб, рассказала "РГ" замглавы комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей Татьяна Рязанова. И каждая пятая пара все же решилась на церемонию в условиях карантина.
Также в регионе возобновили прием посетителей и МФЦ. "Большую часть услуг люди могут получить в электронном виде, но не все", - пояснили в правительстве региона необходимость открытия центров. Как и в ЗАГСах, здесь принимают и выдают документы с гербовой печатью, которых в электронном виде не существует.
Для соблюдения требований Роспотребнадзора в отделениях МФЦ работает ограниченное количество окон приема. Нужна предварительная запись на сайте. Желающих попасть на прием много, поэтому запись может быть в интервале 2-7 дней. Например, в субботу семь центров Тулы приняли более 700 человек. В отделениях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция между сотрудниками и посетителями, сотрудники работают в масках и перчатках, дезинфекция помещений и поверхностей.
Также многофункциональные центры "Мои документы" открылись в Краснодарском крае. Они тоже работают по предварительной записи, по всем правилам Роспотребнадзора. И ограниченное время - с 10.00 до 16.00.
Мусор сорвал открытие
На Сахалине 18 мая стартовал второй этап перехода к прежней жизни. Планируют открыть торговые центры, рестораны, кафе, промтовары. Магазины и общепит обязаны обеспечить людей санитайзерами, следить, есть ли на них маски.
Однако, как рассказали в правительстве Сахалинской области, открытие торговых центров может сорваться из-за того, что они не заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором. А это - одно из главный условий.
Одним из самых обсуждаемых моментов в Пермском крае стало открытие парикмахерских и салонов красоты. Сначала им разрешили лишь подстригать клиентов, но "под давлением" взволнованных жительниц Прикамья власти позволили делать маникюр и педикюр. Массаж и косметические услуги пока в Пермском крае под запретом.
С этим вроде разобрались. Появилась другая проблема. Торговля промышленными товарами в крае была запрещена полтора месяца назад. И пока разрешили продавать непродовольственные товары только в небольших магазинах, чья торговая площадь не больше 50 квадратных метров.
Но тут недавно обнаружили, что магазины одежды и обуви стали открываться самовольно. Один из них, например, разослал жителям края СМС-сообщения о начале своей работы. Покупатели, понятно, тут же набежали. Заходили в магазин через запасной вход со двора. Кстати, рискуя своим здоровьем, поскольку такие магазины никто не контролирует, насколько тщательно они соблюдают все санитарно-эпидемиологические правила.
К счастью, долго торговые самовольщики работать не смогут. Их обязательно закроют и накажут.
По новому стандарту
Подробную инструкцию о том, что представляют собой обязательные к соблюдению требования, власти разместили на региональном инвестпортале invest.mosreg.ru. И многие ее уже хорошо изучили. "Мы следим, чтобы сотрудники соблюдали дистанцию, носили перчатки и маски. Каждые два-три часа измеряем им температуру. Питается каждое подразделение отдельно, в столовую могут одновременно войти не более шести человек", - рассказывает ответственный за соблюдение безопасности мытищинского завода напольных покрытий "Таркетт Соммер" Алибек Канапин. Работают на предприятии более 200 человек. При такой штатной численности обед в новых условиях мог бы растянуться на весь день, но предприятие включается в рабочий режим постепенно. "Никто не выходит сразу на полную загрузку, реализовывать товар все равно пока некому - торговые центры еще закрыты", - объясняют в областном мининвесте.
На подмосковных стройках со вчерашнего дня внедрен электронный индекс COVID-безопасности. Сотрудники Главгосстройнадзора объезжают открывшиеся стройплощадки и заносят все замечания по соблюдению санитарных норм в специальную программу. Чем меньше замечаний, тем выше будет оценка, которую автоматически сформирует программа. Это и будет индекс COVID-безопасности стройки, и он отобразится даже на "Яндекс.Картах". "Для нас важно донести до жителей, и особенно до руководителей муниципалитетов, достоверную информацию о том, как соблюдаются санитарные требования на строительных объектах", - говорит начальник Главгосстройнадзора области Артур Гарибян. По его словам, публичный доступ к индексу власти откроют через неделю - за это время проверки успеют провести на всех открывшихся стройплощадках.
В зоопарк без маски не ходить
Жители республики уже вовсю занимаются спортом на стадионах, теннисных кортах, роллерных трассах, на тропах здоровья и беговых дорожках. Теперь здесь можно находиться до 21 часа.
Для ижевцев открытие парков стало настоящим праздником. Например, в парке имени Кирова их встречали музыкой Чайковского, Моцарта и Баха. И, как отметили сотрудники парка, посетители ведут себя ответственно - соблюдают социальную дистанцию, прогуливаются в масках и перчатках.
Уже шесть дней для покупателей доступны и магазины непродовольственных товаров почти на всей территории республики, исключая Ижевск и поселок Новый Воткинского района (здесь есть ограничения). Также открылись магазины в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах. Условие работы - соблюдение предельного количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале. Допустимо не более одного человека на четыре квадратных метра. А в Ижевске работу начали только те магазины непродовольственных товаров, где площадь торгового зала не превышает 400 кв. метров. И должен быть отдельный вход с улицы.
Но как бы ни были долгожданны эти шаги к прежней жизни, власти и не думали отменять обязательное соблюдение правил защиты от "короны". В Удмуртии продолжается акция "Носи маску правильно!", во время которой маски людям раздают бесплатно.
Газета "Известия Удмуртской Республики" (СМИ-партнер "РГ")
Ходим онлайн на концерты и покупаем жилье
Но есть то, что объединяет регионы. Это интернет-проекты. Они помогают людям легче проходить самоизоляцию.
Запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные, продлен в Калининградской области до 31 мая. Но это не значит, что в регионе заглохла культурная и спортивная жизнь.
В Калининградском государственном техуниверситете ежегодный спортивный праздник "День спорта" приурочили к 75-летию Победы. И прошел он в онлайн-формате. Любой мог выполнить 75 упражнений на свой выбор и опубликовать видео в соцсетях. В итоге акция охватила всю страну: от Дальнего Востока до Москвы.
Пользуются популярностью органные концерты Кафедрального собора, которые транслируют на YouTube в прямом эфире. Их тоже смотрят любители музыки по всему миру. Комментарии с благодарностью музыкантам приходят из Польши, Израиля, других стран. Некоторые онлайн-зрители обещают после карантина приехать в Калининград, чтобы услышать игру музыкантов "вживую".
Калининградская областная научная библиотека, пополнив запасы электронных книг более 500 изданиями, приобрела новых удаленных читателей. Наибольшей популярностью на удаленке пользуются бестселлеры Джен Синсеро. Среди наших авторов лидирует Гузель Яхина.
А к "Ночи музеев" в Перми подготовили интернет-программы практически все музеи. Помимо этого в краевом центре создано несколько уличных выставок на различные темы. Их можно осматривать индивидуально или группой, но соблюдая социальную дистанцию.
В Пермском крае пока не дали "вольную" магазинам с промтоварами, но зато провели онлайн-ярмарку по продаже жилья. Всего на ней было выставлено около трех тысяч квартир. Участники могли дистанционно сравнить технические характеристики домов, планировочные решения, варианты отделки и цены. И задать вопросы экспертам по недвижимости или проконсультироваться с банком по ипотеке.
Дети снова в кружках
Дошколята могут вернуться в свои любимые кружки: музыкальные, лепки, развивающих игр и другие. С 15 мая вышли на работу индивидуальные предприниматели, которые получили гранты республики и открыли в небольших городах центры дополнительного образования.
Условия таковы: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию в полтора метра. Помещение обязательно следует регулярно дезинфицировать.
В чистых территориях Карелии также открыты все магазины, парикмахерские, салоны красоты, бани и сауны.
Разрешили работу общественных бань и в Коми, хотя основные ограничительные меры, принятые ранее, там продлеваются до 21 мая. Но в банях Коми не попаришься. И необходима предварительная запись. Также в банях должна быть возможность мыться в индивидуальных душевых кабинках.
Тем временем Карелия продолжает смягчать ограничительные меры. С 18 мая в Петрозаводске возобновили работу троллейбусы. Но при соблюдении ряда условий. Первое - пассажиров в салоне должно быть не больше посадочных мест, второе - маски и перчатки обязательны. В салонах есть места для обработки рук.
А с 20 мая по всей Карелии заработают муниципальные библиотеки. Здесь тоже есть свои условия: жителей разных возрастов разделят по времени. Свободный доступ в библиотечные фонды и читальные залы пока ограничат. Выдача книг до 25 мая будет происходить по предварительному заказу, прием книг начнется с 26 мая, но с обязательной антисептической обработкой.
Есть послабления и в туристической отрасли. Разрешили показ достопримечательностей на открытом воздухе для групп не более десяти человек при соблюдении дистанции, обязательно в масках и перчатках.
Пришлось ужесточать
Предприниматели, которые содержат кофейни, ресторанчики и прочий общепит, уже начали выносить на улицу столики и диванчики из ротанга. Девушки-официантки успели натереть все до хруста, и вот - теперь их снова надо заносить на склады. Теперь повара опять готовят только навынос.
Закрыты вновь и зоопарк, динопарк, и пикник-парк. Это, конечно, разочаровало любителей таких мест, но все равно ходить туда нельзя. Вернулись старые правила для выхода из дома. Они уже всем известны: в магазин, в аптеку, вынести мусор, выгулять питомца, навестить родственников или съездить на работу.
Однако большая часть предприятий и организаций, в том числе торговых, все-таки продолжает работать, но исключительно по будням и при строгом соблюдении масочного режима. Администрация торговых центров и арендаторы площадей обязаны обеспечить персонал масками, перчатками и санитайзерами.
Один торговый центр уже уличили в нарушениях этих правил, теперь он закрыт и по будням.