Как регионы смягчают режим самоизоляции

В России особый день. В Крыму, Подмосковье, Новосибирской области, Петрозаводске, на Сахалине и в других регионах стартовал очередной этап выхода из самоизоляции.

У россиян появилась возможность сходить в кино во время пандемии. Вернее, съездить. В регионах открыли автокинотеатры. Первый сеанс прошел в Калининграде - в "Ночном дозоре". Фото: Виталий Невар/ТАСС

Сегодня карта пандемии напоминает климатическую, когда в Якутии еще холодно, а на Кубани уже наступил купальный сезон. Также неравномерно выходят из карантина и регионы России. Поэтому очень важно быть в курсе правил, которые действуют за пределами тех мест, где вы живете. Если придется отправиться в командировку или навестить родных, будете знать, что вас там ждет и как к этому подготовиться.

У каждого региона - свой набор ослабления режима повышенной готовности против распространения COVID-19. Но одно незыблемо у всех - масочный режим. Есть регионы, где снимают одни ограничения, а вводят другие. Ведь главный принцип здесь - не навреди. И хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "стабилизация отмечается по всей стране", но всем понятно: это, конечно, успех, но еще не победа. И в регионах продолжают "держать руку на пульсе".

"Прошелся сегодня по улице, зашел в магазин. Честно сказать, не ожидал такого отношения к масочному режиму: очень многие без масок, - написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсети и предупредил: - Если у нас с вами не получится добросовестно соблюдать это условие, то не исключаю, что Север опять будет по домам". А пока область продолжает постепенно возвращаться к обычной жизни. Открыты, как и во многих других регионах, спортплощадки, спортивные комплексы на открытом воздухе. Работают гипермаркеты, промтоварные магазины площадью не более 50 квадратных метров и с отдельным входом.

В Ленинградской области приняли "географические" меры, чтобы не сорваться в рост заболеваемости. Регион разделили на три зоны: красную, желтую и зеленую. В красную зону, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом, включены пять районов. Здесь открываются торговые центры и рынки, однако по-прежнему нельзя продавать парфюмерию и косметику, пользоваться примерочными кабинами.

В желтой зоне - семь районов. В них дополнительно разрешили открыть парки развлечений, магазины бьюти-отрасли, солярии и фитнес-центры с индивидуальными или парными тренировками.

В зеленой зоне - пять районов и город Сосновый Бор, где уже можно работать всем предприятиям торговли и сферы услуг, а также кинотеатрам, но зал должен быть заполнен лишь наполовину.

Во всех трех зонах жителям надо носить маски и перчатки.

Открываются в области турбазы и дома отдыха с ограничениями по зонам. В красной - разрешено принимать гостей только в режиме проживания. В желтой - допускается открыть кухни и кормить гостей. В зеленой- ограничений нет.

Цены большинство держит докризисные: на турбазах в основном от двух-трех тысяч рублей на сутки за двоих.

Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов уже готовы к снятию ограничений, введенных из-за COVID-19

С первого июня разрешено работать имеющим медицинскую лицензию санаториям Краснодарского края. Но пляжи по-прежнему под запретом: на море можно будет любоваться только издали. Здравницы должны принимать гостей строго в соответствии с регламентом, утвержденным краевым управлением Роспотребнадзора. А для отдыхающих основанием для путешествия станет санаторно-курортная путевка. Но они должны помнить, что в крае сохраняется запрет на передвижения между районами. Соблюдение этого правила на дорогах контролируют 158 постов ГИБДД. На въездах в краевой центр вместе с нарядами полиции действуют шесть санитарных пунктов, которые помогают проверять спецпропуска на подлинность и составлять протоколы о нарушениях. И выписывать штраф в размере от 15 тысяч рублей.

А татарстанцы, наоборот, привыкают свободно передвигаться по улицам без специальных смс-разрешений и справок с работы. Первая неделя выхода из строго карантина завершилась символично - была уничтожена база данных цифровых пропусков. Два часа потребовалось, чтобы стереть с дисков систему и персональные данные 1,7 миллиона человек. Открылись автосалоны, заработали, хоть и не в полную силу, вокзалы. Возобновили тренировки ведущие спортивные клубы и сборные Татарстана.

На все эти послабления власти республики пошли лишь при условии строгого соблюдения перчаточно-масочного режима. Сотрудники полиции регулярно совершают рейды по объектам торговли. Так что даже поход в магазинчик шаговой доступности за хлебом может обернуться штрафом. Как пояснила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, приспустить маску можно, если вы идете один по улице, но при встрече с другим человеком ее сразу же следует надеть.

Регионы сделали первые шаги к выходу из карантина. Но, если ситуация ухудшится - придется вернуться. По какому пути пойдем, зависит от каждого из нас

Надо всем привыкать к новому "санитарному этикету", считают в республике. Не будь положительной статистики по "короне", руководство региона не пошло бы на снятие карантина. "Сегодня мы уже знаем, как бороться с COVID-19, - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. - Самое главное - не допускать очагов инфекции. Опыт работы наших предприятий в режиме непрерывного процесса показывает, если соблюдать все нормы, проблем не будет". В период строгой самоизоляции в Татарстане действовало более 90 процентов предприятий. В основном это были промышленные гиганты. Теперь пора выходить из вынужденного простоя предприятиям малого и среднего бизнеса.

К ответственности призвал земляков и губернатор Ростовский области Василий Голубев в своем видеообращении, где он рассказал о плане поэтапного выхода региональной экономики и социальной сферы из режима ограничений. "Мы последовательно прошли первый этап ограничений. Теперь важно также взвешенно, с учетом всех санитарных норм пройти по нелегкому пути выхода из ограничений. Нельзя рассчитывать на то, что это будет сделано одномоментно и повсеместно", - предупредил губернатор.

"Это первый шаг на пути возвращения к нормальной жизни, - обратился к кузбассовцам глава региона Сергей Цивилев, представив свой план. - Но если ситуация ухудшится, нам придется вернуться к прежним ограничениям. По какому пути будет развиваться ситуация, зависит от каждого из нас".