Какие продукты питания снизятся в цене

После мартовского ажиотажного спроса и кратковременного повышения цен на отдельные продукты питания сейчас, напротив, созданы все предпосылки для их снижения. Такую точку зрения в интервью "РГ" высказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.

"Они уже снижаются - на ту же гречневую крупу, злополучный имбирь, подсолнечное масло, лимоны и многое другое", - отметил Тенишев.

По его словам, этому способствуют падение спроса, а также восстановление импортных поставок после некоторых проблем в логистике из-за коронавируса. Кроме того, свою роль сыграли принятые ФАС меры по стабилизации ситуации.

В частности, Андрей Тенишев напомнил, что антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынках гречневой крупы и лимонов. По мнению Тенишева, объективных причин ни для роста цен, ни, тем более, дефицита той же гречки в России быть не может. Только Алтайский край производит гречихи в объеме, способном удовлетворить потребности всей России. А в целом ее в стране производится вдвое больше того, что нам нужно.

"При таких обстоятельствах если товар исчезает с прилавков магазинов, то это не что иное как искусственное создание дефицита. А если это искусственный дефицит, то, значит, присутствует сговор. И мы непременно найдем доказательства этого сговора", - заверил представитель ведомства.

Полностью интервью с начальником управления по борьбе с картелями ФАС Андреем Тенишевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".