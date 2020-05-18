Кинотеатры и спортзалы откроются после всех трех этапов снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказал, когда в России откроются кинотеатры, спортзалы и другие подобные заведения. По ее словам, это случится после того, как будут пройдены все три этапа снятия ограничений.

"Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа", - заявила глава ведомства в интервью на телеканале "Россия-24".

При этом Попова отметила, что во время отмены ограничений будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции, а также "бережное отношение к людям старшего возраста из группа риска".

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничительных мер в связи с коронавирусом в России. "Мы предлагаем три этапа", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Так, первый этап предполагает разрешение заниматься спортом на свежем воздухе. Откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг ограниченной площади.

На втором этапе разрешат прогулки с семьей, откроются объекты сферы торговли и услуг большей площади. Кроме того, начнут работу школы и детские сады.

На последнем этапе откроются парки и скверы, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы, а также предприятия общественного питания.