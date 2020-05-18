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18.05.2020 14:33
Рубрика: В мире

Китай предоставит 2 млрд долларов помощи пострадавшим от COVID-19 странам

Текст: Юрий Когалов
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, впервые в истории проходящей виртуально.
Фото: Li Xueren/Xinhua via AP Фото: Li Xueren/Xinhua via AP
Фото: Li Xueren/Xinhua via AP

"С целью стимулирования международного сотрудничества против COVID-19 Китай в течение двух лет предоставит 2 млрд долларов на борьбу с коронавирусом и поддержку стран, пострадавших от эпидемии, прежде всего развивающимся государствам", - проинформировал Си Цзиньпин.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По словам председателя КНР, Пекин в сотрудничестве с ООН создаст на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств. "Разработанные в будущем китайские вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах", - отметил Си Цзиньпин.

Он также призвал провести под эгидой ВОЗ всестороннюю оценку того, как мир отреагировал на пандемию, чтобы обобщить опыт и заполнить пробелы. По его словам, человечество еще столкнется с подобного рода проблемами. "Необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения", - заявил китайский лидер.

Фото: iStock
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Что касается ситуации с COVID-19, то Си Цзиньпин напомнил, что Китай своевременно и без задержки проинформировал ВОЗ о вспышке коронавируса, а затем предоставил данные и о последовательности генов вируса.

К сегодняшнему дню этой опасной инфекцией заразились более 4,7 миллиона людей по всему миру, а 315 тысяч человек погибли. Столь широкое распространение вируса стало поводом для беспрецедентного давления на Китай и ВОЗ со стороны США, которые обвиняют их в сокрытии вспышки опасного инфекционного заболевания и затягивании выработки действенных рекомендаций для международного сообщества по профилактике нового коронавирусного заболевания и борьбе с COVID-19.

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