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18.05.2020 21:03
Рубрика: Общество

Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц

Текст: Ольга Игнатова

В России ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания COVID-19, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на открывшейся сегодня 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

По словам министра, уже через месяц планируется начать их клиническое (на добровольцах) исследование.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Мурашко также отметил, что реализуемый в России комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения COVID-19 внутри страны. "Для этого были приняты широкие противоэпидемические меры - введен режим нерабочих дней продолжительностью полтора месяца и организовано масштабное тестирование населения - ежедневно проводятся более 150 тыс тестов и они ежедневно увеличиваются", - приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

Удалось оперативно подготовить более 1,4 миллиона специалистов для работы с инфицированными больными, развернуты более 130 тысяч специализированных медицинских коек, в том числе реанимационных. Предпринятые меры, отметил Михаил Мурашко, позволили достичь одного из самых низких показателей летальности от коронавирусной инфекции в мире.

"В России производятся тест-системы, их сегодня более 20. Разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики", - добавил министр.

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