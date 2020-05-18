Когда в России возобновят работу кинотеатры

Министерство культуры в распространенном 18 мая релизе подчеркнуло, что продолжает работу с регионами в части возобновления киносъемочной деятельности. Для этого направлены письма в адрес руководства субъектов Российской Федерации с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъёмочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, о которых шла речь выше.
"Все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года. Работа над документом будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в релизе Минкульта. Ведомство в срочном порядке работает над созданием стратегии развития киноотрасли на ближайшие пять лет.