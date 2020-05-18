Когда в России возобновят работу кинотеатры

Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Новость сегодняшнего дня - Министерство культуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. При этом обязательно нужно учитывать, что соответствующее решение о возобновлении их деятельности принимает руководство органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Точно также, как в случае с уже подготовленными Роспотребнадзором рекомендациями по возможному возобновлению киносъемок, о которых писала "РГ".

Министерство культуры в распространенном 18 мая релизе подчеркнуло, что продолжает работу с регионами в части возобновления киносъемочной деятельности. Для этого направлены письма в адрес руководства субъектов Российской Федерации с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъёмочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, о которых шла речь выше.

"Все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года. Работа над документом будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в релизе Минкульта. Ведомство в срочном порядке работает над созданием стратегии развития киноотрасли на ближайшие пять лет.