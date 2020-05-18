Конкурс юных чтецов "Живая классика" назвал финалистов

Состоялся всероссийский финал международного конкурса юных чтецов "Живая классика". Победителями стали 5 юных участников, которые в июне выступят в суперфинале: Александр Максимов из Новгородской области, Алексей Омельков из Пермского края, Татьяна Кряжкова из Рязанской области, Азиза Гайназарова из Хабаровского края и Полина Протопопова из Тульской области.

Из 2,5 миллионов участников со всего мира в финал вышли 15 человек. На последнем этапе конкурса чтения длились несколько часов. Юные чтецы должны были вслух прочесть отрывки из своих любимых прозаических произведений. "Возможно, многие из них [участников] выберут актерскую профессию, и у них есть на это основание. Мы будем с удовольствием ждать их в театральных институтах", - приводит слова председателя жюри, ректора театрального института им. Б. Щукина Евгения Князева пресс-служба конкурса.

В состав жюри вошли: телеведущая Арина Шарапова, актер театра и кино Анатолий Белый, писатель Марина Москвина и руководитель направления креативных проектов социальной сети ОК Антон Данилов.

Кроме победителей награды получили еще двое участников: приз зрительских симпатий выиграла участница из Ленинградской области Екатерина Семенова, а спец-приз партнеров вручили чтецу из Мурманской области Даниилу Блюденову.

Справка "РГ"

Конкурс юных чтецов "Живая классика" проводится ежегодно и включает несколько этапов: классный, школьный, районный и региональный туры, финал и суперфинал на Красной площади в Москве. Соревнование проходит на русском языке, и участие в нем могут принять все желающие в возрасте от 10 до 17 лет.