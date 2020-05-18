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Рубрика: Культура
Проект: Наука

Инженеры рассказали о секретах куполов соборов эпохи кватроченто

Текст: Ольга Орлова
Купол кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции Фото: pixabay.com Купол кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции Фото: pixabay.com
Купол кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции Фото: pixabay.com

Секреты зодчества мастеров эпохи Возрождения давно были предметом изучения инженеров и историков. Почему великолепный каменный купол флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре в Италии простоял шесть веков невредимым, как он выдерживает собственный вес без видимых опор и как вообще его возводили снизу вверх без какой-либо внешней поддержки типа опалубки? Такие же вопросы возникают при изучении собора Святого Петра в Ватикане и многих других храмов эпохи раннего Возрождения - она же эпоха кватроченто, датируемая XV веком.

Ученые Принстонского университета в США и их итальянские коллеги провели исследование с помощью математического анализа и современных инструментов, результаты этого труда публикует научный журнал Engineering Structures.

Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami
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Саму технологию изобрел итальянский архитектор XV века Филиппо Брунеллески при строительстве кафедрального собора Флоренции. Купол состоит из двух типов кладок. Одним слоем шли вертикально, под углом 45 градусов, уложенные кирпичи, а вторым - горизонтальные прослойки кирпичей, которые заполняли пустоты внутри ячеек, образовавшихся внутри первой кладки. Получался поперечно-еловый спиральный рисунок кладки, позволявший конструкции удерживать устойчивое равновесие и самосбалансироваться.

Такая технология, по словам ученых, использовалась в Италии на протяжении века и более для возведения каменных куполов без опалубки. Однако до сих пор было непонятно, каким образом этот поперечный спиральный узор елочки обеспечивает равновесные состояния самобалансирующихся каменных куполов и не дает ему разрушаться еще в процессе строительства.

Фото: Karly Bast and Michelle Xie / Massachusetts Institute of Technology
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В своем исследовании ученые провели анализ дискретной элементной модели, доказали существование имеющегося сопротивления и просчитали, как меняется распределение напряжения внутри купола при добавлении каждого нового слоя кирпичей. Даже на этапе возведения конструкции благодаря такой укладке было предотвращено сползание или опрокидывание купола. Также они установили роль в структурных свойствах собора так называемых бордюров - особых выступов из кирпичей.

Архитектор вставлял эти бордюры в купол под определенным углом, больше 10 градусов. Это обеспечивало стабильность конструкции, и она никогда не двигалась. Поэтому при возведении купола не нужна была поддержка в виде опалубки, да и много рабочих рук тоже не требовалось.

Эти выводы важны не только и для истории, архитектуры и современного строительства. Старинная технология может иметь практическое применение в создании полностью автоматизированных методик постройки зданий при помощи дронов или роботов.

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