Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы

Проявлением гуманизма со стороны государства к гражданам, совершившим преступления, считают аналитики закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", принятый белорусским парламентом.

В документе, подписанном Александром Лукашенко 18 мая, сообщает его пресс-служба, определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых. По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около 5,4 тысяч человек.

Отдельным категориям осужденных, уточняет источник в администрации главы государства, не подлежащих полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Их число составит около 6,4 тысяч человек.

В связи со знаковой исторической датой и руководствуясь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии 2019 года круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за коррупционные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Правда, за исключением совершеннолетних, осужденных за наркопреступления, совершенные в составе организованной группы либо с использованием лабораторного оборудования, а также повлекшие смерть человека.

Вместе с тем, отмечают комментаторы, амнистия не допускает ситуацию, когда могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и общественной безопасности. Поэтому в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется.

В частности, речь идет о лицах, совершивших преступления против государства, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, преступные деяния сексуального характера, другие преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью.

Амнистия также не коснется лиц, совершивших новые умышленные преступления после предыдущих актов амнистии или помилования, не возместивших причиненный ущерб, не уплативших полученный преступным путем доход, допустивших особо опасный рецидив преступлений, злостно нарушающих порядок отбывания наказания.

Кроме того, под действие закона не подпадают лица, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы или пожизненным заключением, либо на тех, которым наказание в виде пожизненного заключения заменено лишением свободы, а также к осужденным к пожизненному заключению.

Применение амнистии, уточняется в документе, будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу соответственно органами и учреждениями, исполняющими наказание, органами уголовного преследования и судами.