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18.05.2020 16:57
Рубрика: Культура

Марафон фильмов молодых кинематографистов пройдет в Сети

Текст: Сусанна Альперина

"ВГИК-Дебют" и Объединенная сеть кинотеатров проводят марафон короткометражных фильмов. Проект получил название "КИНОклуб х ВГИК-Дебют". Пользователи соцсетей увидят короткометражные фильмы, созданные победителями и лауреатами Международного студенческого фестиваля ВГИК. Трансляции пройдут в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram на страницах продюсерского центра "ВГИК-Дебют" и Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино").

Российский онлайн-кинорынок состоится раньше Каннского

Первая трансляция состоится уже завтра - 19 мая на площадке "ВКонтакте", там покажут фильмы двух молодых режиссеров: "Рай" Бориса Акопова, автора триумфально прошедшей на экранах кинофестиваля в Карловых Варах и "Кинотавра" картины "Бык", а также фильм "Лучшее… от первого лица" Александра Цоя, который сейчас завершает работу над первым полнометражным проектом "Когда она приходит". Начало в 18:30 по московскому времени. Кстати, Александр Цой подробнее рассказал о своем полнометражном фильме "Когда она приходит", направленном, в том числе и на престижные международные кинофестивали, в видеокоференции, которая прошла на онлайн-площадке "РГ".

Во время марафона зрители смогут не только увидеть, но и обсудить фильмы, задать вопросы режиссерам Борису Акопову и Александру Цою. Модератором дискуссии станет журналист, кинообозреватель Дмитрий Барченков.

Вторая трансляция, также на площадке "ВКонтакте", запланирована на 26 мая. Зрителям представят работу Рината Махмудова "Коляся" и фильм Александра Лупашко "Девочка и дерево желаний".

Расписание трансляций в Instagram будет сообщено дополнительно.

О чем фильмы

"Рай" (30 мин., 2016 год)

Главный герой Александр, немолодой мужчина, тяжело переживает уход любимой жены. Потеряв ориентир в жизни, он опускается на социальное дно, где ему суждено встретить Гришу - необычного человека, ставшего герою настоящим другом.

"Лучшее... от первого лица" (17 мин., 2017)

История молодого человека, снимающего "фильмы для взрослых". Он находит новую героиню для своего очередного фильма, а той срочно нужны деньги на билет домой. Он готов ей их дать при условии, что девушка сделает ему "приятно", а он снимет это на камеру. Она соглашается. Однако в этот раз всё пойдёт не по плану. Похоже, что у девушки есть другой сценарий для его нового видео.

Фото: istock
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"Коляся" (24 мин., 2016)

Фильм рассказывает историю любви Николая Семенова, выросшего в рыбацком поселке. Ему нравится девушка, которая хочет стать актрисой. Однажды Коля угоняет "газель", чтобы произвести на девушку впечатление.

"Девочка и дерево желаний" (17 мин., 2018)

Картина про пятилетнюю девочку Женю, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.

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