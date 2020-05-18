Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с ее действиями против распространения коронавируса.

Ранее газета The Guardian сообщила, что более 120 стран поддержали призыв Австралии провести подобное расследование.

"Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством", - заявила Матвиенко в интервью "Интерфаксу". Глава Совфеда добавила, что "Россия будет выступать против такого рода действий".

Она также прокомментировала идеи "создать какую-то альтернативную структуру" вместо ВОЗ. "Не сейчас, не время, точно этого делать нельзя", - считает спикер Совета Федерации.

По мнению сенатора, ВОЗ "много сделала на этапе возникновения коронавируса в плане мониторинга ситуации, выработки рекомендаций, координации работы, деятельности ученых, вирусологов, медиков". Разрушение этого института "приведет к разрыву международного сотрудничества в сфере здравоохранения", считает Валентина Матвиенко.

"Безусловно, когда основная проблема коронавируса перестанет быть такой острой, и эта проблема уйдет из активной повестки дня, надо будет все по полочкам разобрать - какой опыт мы обрели, в чем ошибались, какие выводы надо сделать, возможно, конечно же, и Всемирной организации здравоохранения", - добавила она.