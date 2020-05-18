Медпатронаж над пожилыми возьмут частные клиники

Подать заявки на участие в конкурсе за грант на оказание патронажных услуг лицам старше 65 лет частные клиники смогут до 15 июня, сообщили в Минтруде. Сроки продлили в связи со сложной ситуацией по коронавирусу. Проект по вовлечению негосударственных медицинских организаций в медико-социальный патронаж запущен впервые в этом году в 18 российских регионах в рамках национального проекта "Демография". Предполагается, что с помощью частных клиник услуги станут более доступными пожилым гражданам, поскольку оплачиваться они будут государством.

В Минтруде подчеркнули, что гранты победителям конкурса предоставят в форме субсидий из федерального бюджета в качестве компенсации понесенных расходов. Сумму рассчитают из норматива ежемесячных затрат. Так, один случай медицинского патронажа обойдется государству в 14386,4 рубля, умноженные на специальный коэффициент, который применяется при распределении регионам государственных субвенций из Фонда социального страхования.

Участвовать в конкурсе могут только российские организации, у которых есть лицензия на медицинскую деятельность и система для обработки и хранения информации о пациентах. В числе условий - отсутствие непогашенных штрафов, долгов по уплате налогов и страховых взносов. Клиника также должна участвовать в территориальной программе обязательного медицинского страхования и содержать в штате врача-терапевта, двух медсестер и узких специалистов - кардиолога, невролога, хирурга, уролога и эндокринолога.

Проектом предусмотрено, что медорганизация, которая получит грант, должна будет взаимодействовать с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, оказывать ему помощь в записи на прием к врачу, не реже одного раза в неделю проводить осмотр на дому, вести индивидуальный дневник пациента. В ее обязанности будет входить забор анализов, обработка ран и пролежней, инфузионная терапия, контроль за приемом лекарств, которые пожилому человеку прописал лечащий врач.

Как рассказала "РГ" руководитель отдела сервиса клиники медпатронажа "Геромедицина" Оксана Ананьева, сегодня оплатить уход за пожилыми гражданами могут немногие родственники. Она считает, что услуги будут востребованы, если станут бесплатными или менее затратными.

"В больницах долго не держат. Плановая госпитализация краткосрочна и обычно длится десять дней. А людям пожилого возраста очень часто требуется долгосрочная паллиативная помощь. Конечно, все это стоит денег, которые не каждая семья готова заплатить", - пояснила она.

По информации Росстата, каждый четвертый россиянин находится в возрасте старше трудоспособного, это 24% ко всему населению страны. Согласно данным частной клиники "Геромедицина", чаще всего в медпатронаже нуждаются люди после 80 лет: из-за обострившихся хронических болезней им становится тяжело обслуживать себя, выполнять простую работу по дому, посещать поликлиники.

Между тем, в Минтруде уточнили, что пилотный проект по привлечению частных организаций в медпатронаж для пожилых граждан запущен в этом году в Москве, республиках Бурятия, Мордовия, Татарстан, а также Алтайском, Камчатском и Ставропольском краях, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях.

Заявки и документы на участие в конкурсе представляются в министерство труда и социальной защиты РФ в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 16.45) или направляются почтовым отправлением по адресу: ул. Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994, Минтруд России, Департамент демографической и семейной политики. Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки документов для участия в конкурсном отборе: (495) 587 8889, доб. 12-70. Контактная электронная почта: MahinaEP@rosmintrud.ru