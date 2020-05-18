Минск готов нарастить поставки продовольствия в страны ЕАЭС

По его словам, в текущем году в республике сохраняется положительная динамика в производстве продукции сельского хозяйства и развитии торговли. Только за четыре истекших месяца, уточнил он, производство сельхозпродукции выросло в стране на 5,2 процента.

Что касается производство молока, то оно увеличилось по сравнению с тем же периодом истекшего года на 5,6 процента, скота и птицы - на 5,7 процента, а продукции растениеводства - на 14 процентов. Этот рост, подчеркнул министр, "обусловил положительную динамику в переработке и производстве готовых продуктов питания".

Только в первом квартале текущего года, по данным статистики, темп роста производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в сопоставимых ценах сложился на уровне 106 процентов к аналогичному периоду прошлого года. В отраслевом министерстве прогнозируют "сохранение положительных тенденций в производстве продовольствия". А следовательно, республика, констатирует министр, располагает достаточными ресурсами "для поставок продукции как на внутренний рынок Евразийского экономического союза, так и за его пределы".

Он напомнил, что экспорт сельхозпродукции из РБ в страны ЕАЭС включает большинство товаров, начиная от мясо-молочной группы, заканчивая напитками и кондитерскими изделиями. В минувшем квартале он составил $1,2 млрд и вырос на 4,4 процента. Рассказал Крупко и о принимаемых в его стране мерах по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии. Министр, в частности, напомнил, что указом главы государства предусмотрен ряд мер по поддержке экономики в вопросах налогообложения, трудовых отношений, регулирования валютного рынка, арендных отношений, что позволяет минимизировать влияние на экономику страны мировой эпидемиологической ситуации.

Беларусь, подчеркнул отраслевой руководитель, активно участвует в выработке странами ЕАЭС совместных решений, направленных на борьбу с последствиями пандемии. Тесное взаимодействие по линии аграрных ведомств с использованием площадки Евразийской экономической комиссии, убежден он, будет способствовать более эффективной координации совместных действий по обеспечению продовольственной безопасности, выработке оперативных мер по преодолению негативных факторов, периодически возникающих в мировой экономике, а также формированию долгосрочной политики в области производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Главы аграрных ведомств стран ЕАЭС, сообщает БЕЛТА, во время рабочей встречи обсудили меры, принципы и подходы по обеспечению продовольственной безопасности, а также перспективы развития органического сельского хозяйства в странах союза.