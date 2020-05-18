Минтруд: Накопительная пенсия не может быть снижена

Накопительная пенсия россиян может пересматриваться только в сторону увеличения, сообщили "РГ" в министерстве труда.

В ведомстве пояснили, что так называемый ожидаемый период выплаты применяется только при назначении накопительных пенсий. К страховым пенсиям по старости он не имеет никакого отношения.

При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. Иными словами, все, что накопилось во время работы, при выходе на пенсию человек сразу же и получает. По данным Минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.

В отношении же 1,3 % граждан, имеющих право на накопительную часть, применяется показатель "продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии". "Данный показатель определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных на конкретный год и используется для расчета ежемесячного размера выплаты для выходящих на пенсию граждан", - пояснили в Минтруде.

Показатель ожидаемого периода выплаты устанавливается ежегодно. Он зависит от продолжительности жизни населения.

"На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет. После назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее газета "Известия" сообщила, что месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.