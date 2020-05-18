Минтруд о занятости в стране: Ситуация серьезная, но не катастрофическая

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков расценил нынешнюю ситуацию на рынке труда в стране как "серьезную, но не катастрофическую". При этом он предположил, что в мае-июне число безработных в России может еще вырасти.

"Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ​​​. Но не называю катастрофической, - сказал министр в эфире Первого канала. - На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек".

По оценкам министерства, цифра может вырасти до 2,5 млн, но по сравнению с другими странами это не очень высокий показатель.

"По нашей оценке, мы движемся по сценарию... 2,5 миллиона зарегистрированных безработных, - уточнил Котяков. - Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества зараженных".