Минтруд о занятости в стране: Ситуация серьезная, но не катастрофическая

"Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической, - сказал министр в эфире Первого канала. - На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек".
По оценкам министерства, цифра может вырасти до 2,5 млн, но по сравнению с другими странами это не очень высокий показатель.
"По нашей оценке, мы движемся по сценарию... 2,5 миллиона зарегистрированных безработных, - уточнил Котяков. - Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества зараженных".