Минздрав разъяснил порядок "президентских выплат" медикам

В региональные органы здравоохранения направлено письмо за подписью замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, в котором разъяснен порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.

В документе говорится, что стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, работающие с больными COVID-19 - работники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, включая водителей, в том числе привлеченных из транспортных организаций. Причем, доплата всем медработникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи заразившимся, должна выплачиваться вне зависимости от должности по штатному расписанию, а список структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, устанавливают сами больницы.

Особо отмечен в документе отказ от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными. Но к этим выплатам должны применяться действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом.

Напоминается, что в начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для врачей предусмотрена доплата 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, а для младшего - 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагается прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тысяч рублей. Налог на доход физических лиц на стимулирующие выплаты при этом не распространяется.