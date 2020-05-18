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18.05.2020 16:04
Рубрика: Власть

Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с выплатами медработникам

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал раз и навсегда прекратить злоупотребления со стимулирующими выплатами медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией. Для этого правительство уточнило порядок расчета федеральных выплат, исключив любую возможность рассчитывать суммы по времени. Выплаты полагаются за сам факт работы с такими пациентами, подчеркнул глава кабмина на специальном совещании.
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

- Поручения президента, решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты, - напомнил Мишустин. - Мало того, что такие действия прямо противоречат сути поручений и обращений президента, людям, которые принимают подобные решения, чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, жизнями.
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Премьер напомнил, что все сроки для перевода денег за апрель уже истекли, и регионы должны начать начисления за май. Он попросил руководителей медицинских учреждений лично контролировать получение сотрудниками доплат и их размер.

"Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда он будет проводить совещание по этому вопросу", - заявил Михаил Мишустин. Он попросил вице-премьеров и профильных министров тщательно подготовиться к докладам.

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